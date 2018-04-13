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13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük’te 31 Mart sabahı meydana gelen kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Yaklaşık 2 hafta önce Terminal mevkiinde meydana gelen kazada, Hasan Uysal (58) idaresindeki 78 AS 816 plakalı...

13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük’te 31 Mart sabahı meydana gelen kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Yaklaşık 2 hafta önce Terminal mevkiinde meydana gelen kazada, Hasan Uysal (58) idaresindeki 78 AS 816 plakalı...

13 Nisan 2018 Cuma 12:04
13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük’te 31 Mart sabahı meydana gelen kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaklaşık 2 hafta önce Terminal mevkiinde meydana gelen kazada, Hasan Uysal (58) idaresindeki 78 AS 816 plakalı otomobil Safranbolu ilçe istikametinden Karabük’e seyir halindeyken durağa manevra yaptığı sırada Mücahit Eren idaresindeki 78 DD 231 plakalı motosiklete çarpmış ve çarpmanın etkisiyle sürüklenen Mücahit Eren (17) park halindeki 78 BU 611 plakalı araca arakadan çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

13 gündür Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 17 yaşındaki Mücahit Eren dün gece yaşam mücadelesini kaybetti.

Eren, cuma namazını müteakip Cevizkent TOKİ Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Beşbinevler aile mezarlığında toprağa verilecek.
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