Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 38°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
87180
ALTIN
233.505
DOLAR
6.1705
STERLİN
7.7894
EURO
7.0291

120 öğrenci Kur'an Kursunu tamamladı

Yeşilyurt Kent Konseyi Yaz Kur'an kursunda 2 ay boyunca Kuran ve Elif-Ba eğitimi gören 120 öğrenci için kapanış programı yapıldı. Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, “Çocuklarımıza okul hayatlarında başarılar diliyorum. Kurslarımız, etkinliklerimiz, sosyal faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir” dedi.

120 öğrenci Kur'an Kursunu tamamladı

Yeşilyurt Kent Konseyi Yaz Kur'an kursunda 2 ay boyunca Kuran ve Elif-Ba eğitimi gören 120 öğrenci için kapanış programı yapıldı. Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, “Çocuklarımıza okul hayatlarında başarılar diliyorum. Kurslarımız, etkinliklerimiz, sosyal faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir” dedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:26
120 öğrenci Kur'an Kursunu tamamladı

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, “Yeşilyurt Kent Konseyi olarak düzenlediğimiz kurslardan birinin daha sonuna geldik. Bizim için en anlamlı ve değerli olan Kur’an Kursumuz bugün kapanış yapıyor. Yaz boyunca Kur’an Kursumuza gelen 120 öğrenciye manevi olarak elimizden geldiği kadar eğitim vermeye gayret ettik. Çocuklarımız Kent Konseyi’mizde hem eğlendi hem öğrendiler. Çocuklarımıza okul hayatlarında başarılar diliyorum. Kurslarımız, etkinliklerimiz, sosyal faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir. Ben buradan programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2 aylık eğitim programını bitiren öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Programa katılan Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, “Çocuklarımızın böyle güzel bir ortamda yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğrendiği görmek bizleri gururlandırdı. Yeşilyurt Kent Konseyi’miz Malatya’da geniş çaplı faaliyet gösteren, vatandaşlarımızın gönüllerine dokunan bir yapı haline gelmiştir. Ben buradan programda emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ, SLAYT VE PİYES GÖSTERİMİ

Kur'an-ı Kerim tilaveti, slayt ve piyes gösterimi, şiirlerin okunduğu, ilahilerin söylendiği program, yapılan duaların ardından son buldu.

Kur’an Kursunda yapılan Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kızılay Malatya Şubesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından çeşitli hediyeler verildi.(Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
öğrenciKuran Kursu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fendoğlu’nun yerine Ulak geldi
Fendoğlu’nun yerine Ulak geldi
 Yaz Kur’an Kursu'na katılan çocuklara sertifika  
 Yaz Kur’an Kursu'na katılan çocuklara sertifika  
Berber ve kuaförlerden Malatyalılara çağrı “Bakımınızı arife gününe bırakmayın!”
Berber ve kuaförlerden Malatyalılara çağrı “Bakımınızı arife gününe bırakmayın!”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim