120 öğrenci Kur'an Kursunu tamamladı

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, “Yeşilyurt Kent Konseyi olarak düzenlediğimiz kurslardan birinin daha sonuna geldik. Bizim için en anlamlı ve değerli olan Kur’an Kursumuz bugün kapanış yapıyor. Yaz boyunca Kur’an Kursumuza gelen 120 öğrenciye manevi olarak elimizden geldiği kadar eğitim vermeye gayret ettik. Çocuklarımız Kent Konseyi’mizde hem eğlendi hem öğrendiler. Çocuklarımıza okul hayatlarında başarılar diliyorum. Kurslarımız, etkinliklerimiz, sosyal faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir. Ben buradan programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2 aylık eğitim programını bitiren öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Programa katılan Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, “Çocuklarımızın böyle güzel bir ortamda yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğrendiği görmek bizleri gururlandırdı. Yeşilyurt Kent Konseyi’miz Malatya’da geniş çaplı faaliyet gösteren, vatandaşlarımızın gönüllerine dokunan bir yapı haline gelmiştir. Ben buradan programda emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ, SLAYT VE PİYES GÖSTERİMİ

Kur'an-ı Kerim tilaveti, slayt ve piyes gösterimi, şiirlerin okunduğu, ilahilerin söylendiği program, yapılan duaların ardından son buldu.

Kur’an Kursunda yapılan Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kızılay Malatya Şubesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından çeşitli hediyeler verildi.(Bülten) busabahmalatya.com