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120 ARAÇ MAHSUR KALDI

 Kayseri'de yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan yaklaşık 120 araç ve 200'e yakın vatandaş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı. 

120 ARAÇ MAHSUR KALDI

 Kayseri'de yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan yaklaşık 120 araç ve 200'e yakın vatandaş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 15:08
120 ARAÇ MAHSUR KALDI

Özellikle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi ve Pınarbaşı-Gürün yolları arasında yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Erciyes yolu üzeri Hacılar yol ayrımı ile Tekir bölgesinde mahsur kalan vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri 4x4 kurtarma araçları ve paletli utv aracı, AFAD 8x8 amfibik ve kurtarma aracı ile, karayolları ve büyükşehir belediyesi ekipleri de kepçe ve greyderlerle kara gömülen araçları kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 120 araç ve 200'e yakın vatandaşı güvenli bölgeye taşıyan ekipler, herhangi olumsuzluğun yaşanmaması için olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde kontrollerini aralıksız sürdürüyor.


Öte yandan polis ekipleri de Hisarcık bölgesinden Erciyes'e giden yolda ulaşımı kontrollü olarak sağlıyor. Kayseri- Malatya, Erciyes - Develi yolunda da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı öğrenildi.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriMalatya120 AraçMahsur Kaldı
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