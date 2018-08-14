12 bin TL’lik fotoğraf yarışması

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, “Kendine ve Kentine Saygı Duy’ projesi kapsamında fotoğraf yarışmasıyla da çok nitelikli ve kapsayıcı fotoğraflar ile belki anlatmak istediğimiz birçok şeyi de bir fotoğraf karesi sayesinde iletme imkânı bulacağız” dedi.

12 AYRI ÖDÜL

Genel sekreterlikten alınan bilgiye göre Malatya Büyükşehir Kent Konseyi organizasyonunda, MAFSAD ve Türkiye Fotoğrafçılık Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek olan “Kendine ve Kentine Saygı Duy” Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda “Hayvanlara Merhametli Ol, Çevreni Temiz Tut, Yayalara Yol Ver, Kentine Sahip Çık, Engellilerin Hakkını Koru, Yeşili Koru, Suyu Tasarruflu Kullan, Kaldırımı Yayalara Bırak, Kent Mobilyalarını Koru, Yaşlılara Saygılı Ol, Gürültü Kirliliğine Engel Ol, Trafik Kurallarına Uy” olmak üzere 12 ayrı tema üzerinden 12 ayrı ödül olacağı ve her tema için Bin TL verileceği belirtildi.

Genel Sekreterlikten alınan bilgiye göre ilgiye göre Yarışma fotoğraflarının online olarak gönderilmesi ve doğrudanhttps://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=792ve www.malatyakentkonseyi.com adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edileceği belirtildi. (Bülten) busabahmalatya.com