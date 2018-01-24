115 HAMİLE ÇOCUK SKANDALI!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün bir basın toplantısı düzenledi. CHP İl Binasında gerçekleştirilen toplantıya CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, ilçe başkanları, parti yöneticileri, Belediye Meclis üyeleri ve partililer de katıldı.

Gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulunan Milletvekili Ağbaba, ülkenin şu andaki en önemli gündem maddesinin Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı olduğunu söyledi.

“BURAYA NASIL GELDİK?”

Türkiye’nin hiç olmadığı kadar terör örgütlerinin yaşadığı bir ülke olduğunu ileri süren Milletvekili Ağbaba, “Ben bu harekata katılan Mehmetçiklerimize kazasız belasız ülkemize dönmelerini diliyorum. Şu anda medya ve kamuoyu sadece bir bakış açısıyla bilgilendiriliyor. Buraya nasıl geldiğimizi kimse söylemiyor. Türkiye neden bu duruma düştü? Onun da sorgulanması gerekiyor. Biz daha önce Hükumeti uyarmıştık ama Hükumet kendi yanlış anlayışından dolayı hem Türkiye'yi hem Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi. Yanlış bir politikayla maalesef burası bir ateş gölüne döndü. Türkiye hiç olmadığı kadar terör örgütlerinin yaşadığı bir ülke oldu. Bunun da altının çizilmesi gerekiyor. Tabii bir tarafta Afrin'de kendi canlarını feda eden askerlerimiz var, bir taraftan da bazıları evcilik oynuyor. Türkiye bu konuda olmadığı kadar komik duruma düşüyor. Bilal Erdoğan hangi vasıfla giriyorsa, bir savaş odasında savaş yönetiyor. Sanki evcilik oynuyor, askerliğini yapmamış bu kişi savaş yönetiyor. Böyle bir şey olamaz” diye konuştu.

“MUHALİFLER İÇİN OHAL, MEMURLAR İÇİN OHAL…”

Hiç kimsenin Anayasadan doğan haklarını kullanamadığını savunan Milletvekili Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye tam bir çadır devleti durumuna geldi. OHAL ile yönetilen bir ülke olduk, hukuk askıya alınmış durumda, kimsenin can ve mal güvenliği yok. Her istediğini cezaevine koyuyor, herkesi OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile terbiye etmiş durumda. 12 Eylül'de yaşanmayan şeyler yaşanıyor, tiyatro oyunları yasaklanıyor, Türkiye komik duruma düşüyor. Şarkı söylemek yasak, sokağa çıkmak yasak, yasak olmayan bir şey yok. Hiç kimse Anayasadan kaynaklanan hakkını kullanamıyor. ‘OHAL millete karşı ilan edilmedi’ dediler ama OHAL tam da millete karşı ilan edildi. OHAL tütün üreticisinin sokağa çıkamaması ve toplanamamasıdır. Taşeron işçi için verilmeyen kadrosunu mahkemeye taşıyamamaktır. Kadınlar için OHAL, muhalifler için OHAL, memurlar için OHAL. OHAL Türkiye’yi bir çadır devleti haline düşürmüştür, hukuk askıya alınmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin kararı tanınmıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararını alt mahkeme uygulamamaktadır. Biz hakkımızı aramak için nereye başvuracağız?”

“BAY KEMAL’ DİYOR”

Milletvekili Ağbaba, “Her açılan yerde pislik fışkırıyor. 2018 yılında 115 tane kız çocuğunun hamileliğinin gizlendiği ortaya çıkıyor. Sadece bu bildiğimiz, bir de bilmediğimiz var. Yetkililer ne yapıyor? Bu kadar kepazelik, bu kadar rezillik var bir tanesi çıkıp istifa etmiyor. Bu noktada herkesin utanması gerekiyor ve bunlar bu tecavüzcüleri aklamak için yasa çıkardı biliyorsunuz” dedi.

“BUNLARA HER TÜRLÜ AYRICALIK TANINIYOR!”

Malatya’nın cemaatlerle yönetildiğini ifade eden Milletvekili Ağbaba, “Devlet artık cemaat devleti olmuş durumda. İsmail Ağa Cemaati resmen devletin protokolüne giriyor. Ensar Vakfı protokole giriyor. İsmail Ağa cemaatinin Ensar Vakfı'nın protokolde ne işi var kardeşim? Malatya farklı mı, Malatya da farklı değil. Malatya’da cemaatler ile yönetiyor, nerede siyasette bir yere gelen varsa Malatya Büyükşehir Belediyesinden diğer belediyelere kadar bir kurum tarafından yönetiliyor. Bunu bütün kamuoyu biliyor. Bunlara her türlü ayrıcalık tanınıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesinin verdiği binalara bakın, bu binaları kimlere vermiş. TÜRGEV’e, Ensar Vakfına, Meşale’ye bedava veriyor. Burada sadece siz yaşamıyorsunuz ki. Bir tane de ADD’ye verin bu ayrımcılık niye. Paralel yapı, paralel yapı deniyor ya, esas şimdi paralel yapıyla yönetiliyor. Hem Malatya’da da paralel yapı var. Bakmayın öyle koltukta oturanlara. Malatya da başka paralel yapıyla yönetiliyor. Adı FETÖ değil, başka bir şey. Akıllanmadılar. Devlet cemaatlere teslim edilir mi?” diye konuştu.