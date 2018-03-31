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112'DE DEVRİM GİBİ KARAR

Acil çağrı numaralarını tek çatı altında birleştiren 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, yıl sonuna kadar ülke genelinde hizmet vereceği belirtildi.

112'DE DEVRİM GİBİ KARAR

Acil çağrı numaralarını tek çatı altında birleştiren 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, yıl sonuna kadar ülke genelinde hizmet vereceği belirtildi.

31 Mart 2018 Cumartesi 13:00
112'DE DEVRİM GİBİ KARAR

Şu an 24 ilde faaliyet yürüten merkezlere, bu yıl 48 ilin daha ekleneceği, böylece 2018 yılı sonunda toplam 72 ilde tüm acil çağrı numaralarına 112 Acil Çağrı Merkezileri'nden ulaşılabileceği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, vatandaşların olası acil durumlarda, yaşadıkları panik ile acil çağrı numaralarını karıştırmasını önlemek, yardım çağrısında bulunanlara daha hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesini sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi'ni hayata geçirildi.

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Proje kapsamında vatandaşlar acil durumlarda; 155 Polis İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 156 Jandarma İmdat, 177 Orman Yangın, 112 Sıhhi İmdat ve 122 AFAD yerine tek bir numaradan, 112'den yardım çağrısında bulunabilecek.

112'ye gelen yardım çağrısı merkezdeki görevliler tarafından anında emniyet, sahil güvenlik, itfaiye gibi ilgili konu uzmanlarına bildirerek olay yerine ekipler sevk edilecek.

2018 SONUNA KADAR TÜRKİYE'NİN YÜZDE 90'INDA HİZMETE GEÇECEK

Proje kapsamında bugüne kadar Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas, Yalova ve Yozgat olmak üzere toplam 24 ilde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni faaliyete geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, yılsonuna kadar 48 ilde daha faaliyete başlayacak olan merkezlerle birlikte toplam 72 ilde vatandaşların, tek bir numaradan yardım çağrısında bulunabileceğini, böylelikle, 2018 sonuna kadar Türkiye'nin yüzde 90'ında 112 Acil Çağrı Merkezini faaliyete geçirilmiş olacağını bildirdi.

YAZILIM TÜRK MÜHENDİSLERDEN

İçişleri Bakanlığı, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve diğer dillerde hizmet veren Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yazılımı da tamamen yerli imkanlarla İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından geliştirildiğini bildirdi.

Bakanlık konuya ilişkin açıklamasında, "Yazılım ile, illerde yaşanan felaket durumunda yedekleme özelliği sayesinde acil çağrılar tek merkezden kontrol edilebilecek. Bir şehre en yakın başka bir şehirden destek gönderebilecek veya yönetilebilecek.

Sistem, siber saldırılardan etkilenmeyecek. Yerli navigasyon sistemleriyle yardım ekiplerinin en kısa sürede ve akıcı yoldan olay yerine ulaşımı sağlanacak. Ayrıca yazılım, Dubai'de düzenlenen ‘Kamuda En Yenilikçi Bilişim Projesi' ödülüne de layık bulundu" dedi.

E-CALL SİSTEMİNE ENTREGRE OLACAK

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; 112 Acil Çağrı Merkezleri yeni nesil araçlarda takılı olan ve acil durumlarda otomatik olarak 112 araması yapan e-Call adlı sistemi ile de entegre olacak.

Sistemle fabrika çıkışı araçlarda sensörlere entegre bir modem bulunacak. Kaza esnasında bir çarpışmadan sonra araç içi sensörlerin aktivasyonuyla otomatik olarak veya araç içinde bulunan kişinin kalp krizi geçirmesi gibi acil durumlarda araç kabini içerisinde bulunan butona basılmasıyla çağrı otomatik başlatılacak.

Başlatılan bu çağrıyı Yeni Nesil 112 yazılımı karşılayıp araç içerisindeki modeme ulaşarak araç kabini ile sesli iletişime geçilecek. Aynı zamanda 112 yazılımı vasıtasıyla araç içerisindeki modeme bağlantı kurup araçtan bazı bilgilerin alınabilmesi de sağlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ACİL SERVİS GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, engelli vatandaşların acil durumlarda ihtiyaç duymaları halinde zorluk yaşamamaları için de Engelsiz 112 Projesi çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Proje kapsamında "Sağırlar Konfederasyonu" ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Bakanlık, engelli vatandaşların çağrı merkezlerini görüntülü olarak arayarak işaret diliyle haberleşmesini sağlanacağını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, "Görüntülü haberleşmenin tamamlanması ile olay yerinden canlı görüntülerin 112 merkezlerine aktarılması sonrası ilgili ekipler olay yerine gönderilecek" dedi.

Kaynak : tr.sputniknews.com

Son Güncelleme: 31.03.2018 14:47
Anahtar Kelimeler:
112 Acil Çağrı Merkezi112Busabahmalatya
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