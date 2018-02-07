"11 YILDA ÇİFTÇİYE 4 MİLYARIN ÜZERİNDE HASAR MİKTARI ÖDENDİ"

Satoğlu, TARSİM'in temel amacının da tarım ekonomisinin sürdürülebilir olmasını sağlamak olarak özetledi.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu ve Giresun Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyelerine, kurumun uygulamaları ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, önümüzdeki 10 yıl içinde dünyaya tehdit olarak görülen en önemli 5 risk arasında ilk iki sırayı aşırı hava şartları ve iklim değişikliğinin aldığına dikkat çekti. Satoğlu “Bu durum tüm dünya nüfusunu ilgilendiren bir sorun ama tarımı çok büyük ölçüde etkiliyor. Tarımsal faaliyetlerde oluşan riskin büyüklüğü karşısında özel sektör bu riski karşılama işine hiçbir zaman tek başına giremiyor. Dünyanın her yerinde bu durum böyle. Tarım sigortaları ile ilgili sistemler devlet desteği ile bazı ülkelerde 100 yıldır yürütülüyor. Türkiye’de ise devlet destekli bir sigorta sistemi olan TARSİM 2006 yılında ilk poliçelerini düzenlemeye başladı. Kuraklık teminatı da dâhil olmak üzere birçok risk TARSİM kapsamı içinde değerlendirilebiliyor” dedi.



TARSİM’in 11 yıllık süre içinde üreticiye ödediği toplam hasar miktarının 4 milyar lirayı geçtiğini belirten Satoğlu, “Sisteme üreticinin 11 yıl boyunca ödediği prim miktarı ise yaklaşık 3 milyar lira. Yani sistem üreticiden 3 milyar lira alırken, 4 milyar lira hasar ödemesi yapmış. Bu haliyle üretici sistemden memnun. Çünkü verdiğinden fazlasını almış. TARSİM, dünyada tarım sigortacılığı bakımından uygulanan en başarılı model. Dünyada birçok ülkeye model olan ve danışmanlık hizmeti veren bir sisteme dönüşmüş durumda” diye konuştu.



“FIRDIK ÜRETİCİSİNE 90 MİLYON ÖDENDİ”

Türkiye’de birçok ürüne olduğu gibi fındık üreticisine de destek verdiklerini vurgulayan Satoğlu, şunları söyledi:

“2014 yılında çok ciddi bir don hadisesi yaşandı bölgede. Fındıkta çok büyük bir hasar meydana geldi. 2014 yılında fındık üreticilerinin TARSİM’e ödediği prim miktarı sadece 7 milyon liraydı. Bunun karşılığında 2014 yılında fındık üreticilerinin TARSİM’den aldığı hasar miktarı 90 milyon lira civarındaydı. TARSİM’in temel amacına çok uygun bir tablo. Çünkü TARSİM'in temel amacı tarım ekonomisinin sürdürülebilir olmasını sağlamak. Üreticiyi tarlada, bahçede, arazide tutabilmek. Üreticinin hasarını karşılayarak tarımsal faaliyetine devam etmesini sağlamak. Herhangi bir kar amacıyla hareket etmiyor. Üretici bu tür büyük bir hasar oluşması nedeniyle tamamen üretimden çekilmek yerine TARSİM sayesinde hasarını tazmin ederek yoluna devam etmesi sağlanmış oldu. Bu sadece fındık üreticisi için geçerli değil. Malatya’da kayısı, Manisa’da üzüm ve daha birçok ilde çok sayıda ürün için aynı şeyler geçerli. Sadece Manisa’da geçen yıl üzümde meydana gelen hasardan dolayı ödediğimiz miktar yaklaşık 180 milyon lira civarında. Bir önceki yıl yine Manisa’da don ve dolu hasarından dolayı ödenen hasar miktarı 200 milyon lira civarında. Malatya’da geçen yıl 135 milyon lira hasar ödedik. Çok ciddi bir hasar ödemesiyle üreticilerimizin mağdur olmamasını sağlıyoruz.”



"SADECE BİTKİSEL ÜRETİMDE DEĞİL HAYVANCILIKTA DA GÜVENCELERİMİZ VAR"

TARSİM’in sadece bitkisel üretimde değil hayvancılık konusunda da üreticilere güvence sağladığını kaydeden Satoğlu, “Küçükbaş, büyükbaş hayvanlar, arıcılık, su ürünleri ve kümes hayvanları için devlet destekli tarım sigortası yapılabiliyor. Seralar da TARSİM kapsamında değerlendiriliyor. Bu yıl tahıl ürünlerinde sistem genişleyerek devam etti. Arpa, yulaf, çavdar gibi bütün tarım ürünlerinde de kuraklık teminatı TARSİM kapsamı içine alınmış oldu. Bu sistem bir ticari sistem değil. Devlet destekli kar amacı gütmeyen bir sigorta sistemidir” şeklinde konuştu.

TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu’na TTSO’yu ziyareti anısına Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ve Meclis Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant tarafından plaket takdim edildi.busabahmalatya.com

