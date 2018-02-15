Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115394
ALTIN
164.363
DOLAR
3.7754
STERLİN
5.3091
EURO
4.7118
Şehit babasından ağlatan mesaj
Son Dakika
AK Parti'den ittifak ve baraj ile ilgili flaş açıklama
Son Dakika
ROKETİN PARÇALARI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
MÜSİAD ZİYARET MARATONUNA HIZ KATTI
ALİ RAVCI SABIR İSTEDİ

11. ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI

24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan İnönü Üniversitesi 11. Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları başladı.

11. ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI

24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan İnönü Üniversitesi 11. Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları başladı.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 11:43
11. ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Festival, geçmiş etkinliklerini devam ettirirken yeni etkinliklerle de sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali geçen yıl 10. yaşını kutlarken açık hava film gösterimleriyle, atölye çalışmalarıyla ve sinemaya ömrünü adamış ünlü simaların söyleşileriyle birlikte festivale katılanlara unutulmaz bir sinema hatırası yaşatmayı başardı. İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde İnönü Üniversitesi Sinema Topluluğunun ve İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinin katkısıyla 24-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

KISA FİLME GÖNÜL VERMİŞ YÖNETMENLER DE ÖDÜLLENDİRİLECEK

Sinemanın büyüsüne kapılan ama derdini kısa ama büyük puntolarla anlatmayı başaranların yolunun düştüğü filmler, gün geçtikçe daha fazla gelişirken İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivaliyle birlikte kısa filme gönül vermiş yönetmenler bu yıl da ödüllendirilmeye devam edecek.

Son başvuru tarihi 15 Mart 2018 olan festival hakkında detaylı bilgi için http://inonu.edu.tr/festival vefestival@inonu.edu.tr adreslerinden ulaşılabiliyor. (Haber Merkezi-ÜNİHABER)

Anahtar Kelimeler:
Festivalİnönü Üniversitesi11. Uluslararası Kısa Film FestivaliMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNDEN MEMNUN
TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNDEN MEMNUN
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Vanlı vatansever gençlerden Mehmetçiğe destek
Vanlı vatansever gençlerden Mehmetçiğe destek

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim