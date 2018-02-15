11. ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Festival, geçmiş etkinliklerini devam ettirirken yeni etkinliklerle de sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali geçen yıl 10. yaşını kutlarken açık hava film gösterimleriyle, atölye çalışmalarıyla ve sinemaya ömrünü adamış ünlü simaların söyleşileriyle birlikte festivale katılanlara unutulmaz bir sinema hatırası yaşatmayı başardı. İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde İnönü Üniversitesi Sinema Topluluğunun ve İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinin katkısıyla 24-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

KISA FİLME GÖNÜL VERMİŞ YÖNETMENLER DE ÖDÜLLENDİRİLECEK

Sinemanın büyüsüne kapılan ama derdini kısa ama büyük puntolarla anlatmayı başaranların yolunun düştüğü filmler, gün geçtikçe daha fazla gelişirken İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivaliyle birlikte kısa filme gönül vermiş yönetmenler bu yıl da ödüllendirilmeye devam edecek.

Son başvuru tarihi 15 Mart 2018 olan festival hakkında detaylı bilgi için http://inonu.edu.tr/festival vefestival@inonu.edu.tr adreslerinden ulaşılabiliyor. (Haber Merkezi-ÜNİHABER)