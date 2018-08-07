11 milyon 876 bin kişi seyahate çıktı



Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 112 milyon 768 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,3 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 407 TL oldu.



SEYAHATE ÇIKANLAR, 6 MİLYAR 300 MİLYON 922 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,9 artarak 6 milyar 300 milyon 922 bin TL olarak gerçekleşti.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 94,2'sini 5 milyar 936 milyon 291 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 5,8'ini ise 364 milyon 631 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. (Bülten)