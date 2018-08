100 gün içerisinde hazırlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıtan Erdoğan, ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten çevre ve şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme ve spora kadar birçok başlıktaki hedefleri şu şekilde sıraladı:

MİLLET BAHÇELERİ

Seçim vaadimiz olan millet bahçeleri. 5’ini bu dönemde tamamlıyoruz, 6’sının inşasına, 22’sinin proje çalışmasına başlıyoruz. En önemlisi Atatürk Havalimanı’nı 29 Ekim’de İstanbul 3. Havalimanı bittikten sonra süratle Atatürk Havalimanı’nı oraya taşıyoruz ve diğer taraftan da Atatürk Havalimanı’ndaki çalışmalarımızı başlatacağız ve en kısa zamanda Türkiye’nin en büyük millet bahçesi Atatürk Havalimanı olacak. Artık bu beton yığınlarından kurtulmamız lazım. Dedik ki; nerede eski statlar varsa, bu eski statları millet bahçesine çevirmek suretiyle yeşil alanlarımızı çoğaltalım. Açılışını yapacağımız millet bahçelerinden 2’si İstanbul Kayaşehir’de, biri Baruthane’de, biri Esenler’de ve biri de Konya Meram’da bulunuyor. İnşasına başlayacağımız millet bahçeleri de İstanbul Kayaşehir’in 2,3 ve 4. Etapları, Pendik, Validebağ, Küçükçekmece, Ayazma ile Diyarbakır Dicle Vadisi’dir. Projesini hazırlamaya başlayacağımız millet bahçeleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nın yanında, Zeytinburnu Beştelsiz, Ankara Hipodrom olarak bildiğiniz Atatürk Kültür Merkezi sahası da var. Gölbaşı, Konya, Yozgat Sorgun ile stadyumdan dönüştürülecek olan Adana, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hatay, Sivas, Gaziantep, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Avni Aker yer alıyor.

DÖVİZLERİNİZİ TL’YE DÖNÜŞTÜRÜN

Milletime de tekrar sesleniyorum ve diyorum ki; yastık altından gelin dolarlarınızı, Eurolarınızı, altınlarınızı çıkartın ve bunları TL’ye dönüştürün. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

100 günlük icraat programımız kapsamında Doğu sınırlarımızda halen devam eden fiziki güvenlik ve aydınlatma projelerimizde devam ediyor ve tamamlıyoruz. Güvenlik yollarımızın uzunluğunu yüzde10 arttırarak 2 bin 526 km çıkartıyoruz. Bürokrasiyi azaltmak amacıyla vatandaşlarımızdan bakanlığın çeşitli işlemleri için talep edilen ve kaldırdığımız 750 belgeye ek olarak 295 belgeden de vazgeçiyoruz. Bakanlığın 15 ayrı hizmetini daha e devlet üzerinden sunmaya başlayarak önemli bir tasarrufa gidiyoruz. Kent güvenliği yönetim sistemi yüzde 20, mobil plaka tanıma sistemi yüzde 27 oranında yaygınlaştırıyoruz. Elektronik belediye projesiyle belediyelerin yazılımlarının ortak bir platformda buluşturulması çalışmalarında yüzde 15 daha ilerleme sağlıyoruz. 81 vilayetimizdeki il koordinasyon kurulu faaliyetlerini yatırımların her aşamasının anlık takibine imkan verecek şekilde izliyoruz. Özellikle uyuşturucuyla daha etkin mücadele için 31 ilimizde narkotimler kurarak 81 ilimizin tamamını bu kapsama alıyoruz. Tüm acil çağrı hizmetlerinin birleştirildi 112 merkezlerinin sayısını 32’den 42’ye çıkartıyoruz. Düzensiz göçün önlenmesi çalışmaları için İstanbul Tuzla, Kocaeli, Iğdır ve Kırıkkale’de 4 yeni geri gönderme merkezi daha kuruyoruz. Geçici barınma merkezlerinden 5 tanesi daha iyi koşullarda merkezlere naklediyoruz. Terörle daha etkin mücadele için Elazığ ve Van’a ilave olarak Gaziantep’te de Jandarma Taktik İnsansız Hava Aracı Komutanlığı kuruyoruz. Jandarmaya iki genel maksat helikopteri ve altı Silahlı İnsansız Hava Aracı daha kazandırıyoruz. FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital materyallerden 300 bininin daha incelemesini tamamlıyoruz. Şahsa ve mala karşı işlenen suçların azaltılmasını, bu türdeki suçların aydınlatılma oranlarının da arttırılmasını hedefliyoruz. Bunun için Jandarma ve Emniyet’in balistik analiz sistemlerindeki ortak sorgu imkanlarını değiştiriyoruz. Emniyet’e 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi, Jandarma’ya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz. Emniyet ve Jandarmayı 459 yeni zırhlı araçla takviye ediyoruz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Tüm okullarımızda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68’den yüzde 71’e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz. Okullarımızı daha güvenli hale getirmek için 700 eğitim kurumumuzu kent güvenlik yönetim sistemine entegre ediyoruz. Güvenlik önceliği olan 30 bin okulumuzdan başlayarak her okulumuzda en az bir polis memuru görevlendiriyoruz. Öğretmenlerimizin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranını arttırıyoruz. Eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçiyoruz. Bir türlü çözemediğimiz yabancı dil eğitimini etkin bir şekilde verebilmek için öğretmen ve öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alıyoruz. Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kuruyoruz. Bu çalışmaya gençlik ve spor bakanlığımız ile kültür ve turizm bakanlığımız da destek veriyor. Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturuyoruz. Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirliyor, destekleri buna göre sağlıyoruz. Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversiteler ile iş birliğini güçlendiriyoruz. Ölçme ve Değerlendirme Sistemimizi uluslararası sıralamalarda yükseltmek için gereken adımları atıyoruz.