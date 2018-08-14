10 yılda 152 bin sayaç değiştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ); arızalı, bozuk ve hassasiyetini kaybetmiş 65 bin 822 adet sayacın değişimini gerçekleştirdi. Böylece toplamda 152 bin 551 adet sayaç değişimi yaptı.

“SAYAÇLARI ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİYORUZ”

Konuyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Ertan Mumcu, “Su faturalarının düzenli olarak okunabilmesi için vatandaşlarımızın su sayaçlarını dışarı almaları gerekmektedir. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, 10 yılını doldurmuş sayaçları ücretsiz değiştiriyoruz. Aynı zamanda arızalı, bozuk ve hassasiyetini kaybetmiş sayaçları yeniliyoruz. Çalışmalarımız kapsamında 4.5 yılda Malatya genelinde 10 yılını doldurmuş 86 bin 729 tane sayacı ücretsiz olarak değiştirdik. Bunun yanı sıra arızalı, bozuk ve hassasiyetini kaybetmiş 65 bin 822 adet sayacın değişimi yaptık. Böylece toplamda 152 bin 551 adet sayacı değiştirdik. Genel Müdürlüğümüz tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış olan 10 yılını doldurmuş ve arızalı sayaçlar ücretsiz olarak değiştirilmektedir. Abonelerimizin su tüketimlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve faturalanması için sayaçların kullanışlı olması önemli” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com