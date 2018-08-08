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10 MİLYAR LİRA İKRAMİYE

Kurban Bayramı için toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine, toplam 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

10 MİLYAR LİRA İKRAMİYE

Kurban Bayramı için toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine, toplam 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:43
10 MİLYAR LİRA İKRAMİYE

Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye, en geç Ağustos'un 17'sine kadar hesaplara yatırılacak. Malatya’dan emekliler, söz konusu ikramiyenin sevincini yaşıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere bayram ikramiyeleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da bayram ikramiyesi ödemeleri ile emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, 16 Ağustos'ta Bağ-Kur ve SSK, 17 Ağustos'ta emekli sandığı emeklilerimize yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacağını bildirdi.

AÇIKLAMA

Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına 1.000 (Bin) TL olarak gerçekleştirileceğini kaydeden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

10 TRİLYON 417 MİLYON 886 BİN 693 TL

Bakan Selçuk, Kurban Bayramı için toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine, toplam 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 TL bayram ikramiyesi olarak ödeneceğini açıkladı. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
EmekliIkramiyeKURBAN BAYRAMI
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