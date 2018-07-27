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10 kişiden 6’sı mobil uygulamaları kullanıyor

İstanbul’da yaşayan 18-50 yaş aralığındaki kişileri baz alan araştırmaya göre, her 10 kişiden 6’sının mobil tanışma uygulaması kullandığı belirlendi.

10 kişiden 6’sı mobil uygulamaları kullanıyor

İstanbul’da yaşayan 18-50 yaş aralığındaki kişileri baz alan araştırmaya göre, her 10 kişiden 6’sının mobil tanışma uygulaması kullandığı belirlendi.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:21
10 kişiden 6’sı mobil uygulamaları kullanıyor

18-50 yaş aralığındaki kişilerden yüzde 60’ının mobil tanışma uygulaması kullandığı gözlemlendi. Türkiye bu istatistiklerle beraber, Fransa ve İngiltere’yi geride bıraktı. Veriler arasında, bugüne kadar bu uygulamayı kullanan erkeklerin oranı yüzde 67 olarak görülürken, kadınlarda bu oranın yüzde 54 olduğu belirlendi. Mobil tanışma uygulamasını kullananların birçoğunun ise 25 ila 34 yaş aralığında olduğu saptandı.

40 ÜLKEDE 50 MİLYON KULLANICI VAR

Rapora dahil olan kişilerin yarısından fazlası ise yeni biri ile tanışmanın ideal yolunun arkadaş aracılığıyla olacağını savundu. Elde edilen verilerde ilginç sonuçlar çıkarken, Türklerin ilk randevuda en önemli kriterinin karşılıklı çekim olduğu anlaşıldı. Böylelikle, yüzde 67 için en önemli kriter çekim olurken, eğitime önem verenlerin oranı yüzde 65, ortak ilgi alanları diyenlerin oranı yüzde 64 ve dış görünüş diyenlerin oranı yüzde 61 olarak görüldü. Bunun yanı sıra, karşı cinste espri anlayışı arayanların oranı yüzde 58 olurken, giyim tarzına dikkat edenlerin oranı yüzde 47olarak kayıtlara geçti.

40 ülkede 50 milyon kullanıcıya ulaşan mobil tanışma uygulamasında tanışmak çok kolay iken aileye bunu söylemenin zor olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 74’ü tanışma uygulaması kullandığını arkadaşlarına çok rahat söylerken, bunu ailesi ile paylaşanların oranı sadece yüzde 19 olarak belirlendi. (Bülten)

Son Güncelleme: 27.07.2018 11:26
Anahtar Kelimeler:
Mobil UygulamaMobil Tanışma Uygulaması
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