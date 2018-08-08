10-20-30 BİN KİŞİ İŞSİZ

Yaptığı bilgilendirme toplantısında konuşan İŞKUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların sayısının 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle 31 bin 861 kişi olduğunu dile getirerek, “Kurumumuza kayıtlı iş arayanların çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır” dedi.

İŞKUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, 2018 Yılı Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. İŞKUR İl Müdürlüğünde dün gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Müdürü Vahap Toman, ilk olarak İl Müdürlüğü’nün 2018 yılı faaliyetlerini anlattı.

Kuruma kayıtlı iş arayanların sayısının 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle 31 bin 861 kişi olduğunu ifade eden Toman, kurumun veri tabanında kayıtlı olan iş arayanların öğrenim durumlarına göre dağılımına bakıldığında, yüzde 44,6’sının ilköğretim mezunu, yüzde 29’nun lise, yüzde 13’ünün lisans ve yüzde 10,1’nin ise ön lisans mezunu olduğunu söyledi.

ESKİ HÜKÜMLÜLERİN ORANI İSE YÜZDE 0,5

İş arayanların çoğunun genç işsizlerden oluştuğunu ifade eden Toman, “Kurumumuza kayıtlı 31 bin 861 iş arayanların yüzde 96,9’u normal statüde iş arayanlardır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı yüzde 2,5 iken, eski hükümlülerin oranı ise yüzde 0,5’tir. Kurumumuza kayıtlı iş arayanların çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 15-24 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 10 bin 468 kişi toplam işsizler içindeki oranı yüzde 32,9 dur. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu yüzde 13,3 ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada yüzde 8,5 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu yüzde 10,8 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada yüzde 8 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır” diye konuştu.

498 ENGELLİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

498 engellinin müdürlükçe işe yerleştirildiğini söyleyen Toman, “2018 yılında toplam 11 bin 898 açık iş alınmış olup, söz konusu açık işlerin 6 bin 130’u istihdam edilmiştir. 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle İl Müdürlüğümüzce özel sektörde 6 bin 130 kişi, kamu sektöründe 17 kişi olmak üzere toplam 6 bin 147 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olup, işe yerleştirilenlerin cinsiyetlerine göre meslek grupları irdelendiğinde en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubunun erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen meslekler ile büro hizmetlerinde çalışan elemanlar olduğu görülmektedir. 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle, İl Müdürlüğümüzce 498 engelli 29 eski hükümlü işe yerleştirilmiştir” şeklinde konuştu.

478’İ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI

2018 yılı Temmuz ayında 31 bin 121 kişinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden faydalandığını belirten Toman, “İl Müdürlüğümüzce 2018 yılında Temmuz ayı sonu itibariyle 730 İşbaşı Eğitim programı, 37 Girişimcilik, 7 MEK İstihdam Garantili, 2 Engelli Kursu, 13 MEK İstihdam Garantisiz ve 34 MEK/Özel Politika olmak üzere 823 kurs ve program düzenlenmiş olup, bu projelerde toplam 5 bin 379 iş arayana mesleki eğitim verilmiştir. 2018 yılında 3 bin iş arayan TYP kapsamında istihdam edilmiştir. İşsizlik Sigortası kapsamında 2018 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Kuruma başvuran 855 kişiden 478’i işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. 377 kişinin başvurusu işsizlik ödeneği hak etmemesi nedeni ile reddedilmiştir. Hali hazırda işsizlik ödeneği alan işsiz sayısı 2 bin 647’dir. 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden faydalanan 31 bin 121 kişidir” ifadelerini kullandı.

İŞTE HİBE PROGRAMLARI

Toman, 2018 yılının teşviklerinden de bahsetti. Toman, şunları kaydetti:

“1-İlave İstihdam Teşvikleri

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 19 ve 21 inci maddeler kapsamında uygulanacak İlave İstihdam Teşviki kapsamında; 1 Ocak 2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilen her bir sigortalının, sigorta primleri ile vergilerini 12 veya 18 ay süreyle ve işyerinin faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak değişen tutarlarla karşılanacaktır.

2-Bir Senden Bir Benden Teşviki

1 Senden 1 Benden Teşviki kapsamında; 2017 yılında kayıtlı sigortalı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işyerlerinin 2018 yılında mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerimizin ücret, prim ve vergileri bir ay işveren bir ay devlet tarafından karşılanacaktır.

3-İşbaşı Eğitim Programları

Programlarımıza katılan vatandaşlarımıza program süresince günlük 61,65 TL’ye kadar zaruri gider ödüyoruz. Ay içerisinde 26 fiili gün programa katılan kişilere net bin 603 TL ödeme yapılmaktadır. Aynı zamanda katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılıyoruz. İstihdam Şûrası sonrasında Milli İstihdam Seferberliği kapsamında programlarımızın süresini Bilişim ve İmalat sektörlerinde 3 aydan 6 aya uzattık. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18- 29 yaş arası gençlerimiz için işbaşı eğitim programlarımızın süresini 9 aya kadar uzatıyor ve programa katılan gençlerimize günlük 75 TL cep harçlığı veriyoruz.

AYLIK EN FAZLA 400 TL OLACAK

4-Çocuk Bakım Desteği

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programlarına ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara, bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş çocukları için aylık 400 TL’lik bakım desteği sağlıyoruz. Bakım desteğinden yalnızca 2-5 yaş arasındaki (2 ve 5 yaş dahil) çocuğu kreşe/gündüz bakımevine (özel veya kamu) devam ede kadın kursiyer/katılımcılar yararlanabilecektir. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen en az yüzde 50 istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarında bakım desteği verilecektir. Ödeme miktarı aylık en fazla 400 TL olacaktır. Bu destek 1 Nisan 2018 ve sonrasında açılacak kurs/programları kapsamaktadır.

5-Mesleki Eğitimde Kupon Yönetimi

Kupon sisteminin temel hedefleri; kursiyerlere eğitim almak istedikleri kurum seçiminde özgürlük sağlamak, bireyin kişisel gelişiminde kendi kararlarının belirleyicisi olmasını sağlamak, eğitim kurumları arasında dinamik bir rekabet ortamı sağlayarak eğitimde kaliteyi hedeflemek ve fırsat eşitliğini sağlayacak biçimde bireylerin eğitime erişimini yaygınlaştırmaktır. Özellikle temininde güçlük çekilen ve nitelikli işgücü gerektiren mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından kendilerine uygun zaman ve şartlarda eğitim almaları sağlanacaktır.

14 HİBE PROGRAMI UYGULANDI

6-Engelli ve Eski Hükümlü Desteği

Kendi işinin patronu olmak isteyen engellilerimize hibe desteği sunuyor, hayallerini gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Proje başına 36 bin TL’ye kadar sağlamış olduğumuz hibe desteğimizin tutarını 50 bin TL’ye yükselttik. Eski hükümlüler için en fazla bürüt asgari ücretin 15 katına kadar destek verilecektir. Hali hazırda İl Müdürlüğümüze sunulan 13 engelli 1 eski hükümlü olmak üzere 14 hibe programı onaylanmıştır.

7-MEGİP

TOBB ile imzaladığımız, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulayacağız. İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü yine işverenlerimizin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programı ile yetiştirilecektir. Bu kapsamda 8 aya kadar (160 fiili günü geçmeyecek şekilde) düzenlenecek mesleki eğitim kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 61,65 TL’ye kadar cep harçlığı ödenecektir. Ayrıca vatandaşlarımızın iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılayacağız.” busabahmalatya.com