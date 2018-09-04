1 YILDA 31 BİN SORUŞTURMA DOSYASI

Malatya Adliyesi’nde bulunan savcılık ve mahkemelerin 2017 yılı içerisinde yapmış oldukları yargılama ve soruşturmalar faaliyet raporuna yansıdı. 2017 faaliyet raporunda sunum yapan Malatya eski Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, “Devletin bütün faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun olması, hukuk devletinin temel unsurunu oluşturur. Demokratik hukuk devletlerinde ise hesap verilebilirlik ve şeffaflık, kamu hizmetlerinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş olup, devlet organlarının işleyişinin ve yürütülen hizmetlerin kolayca, anlaşılabilir ve açık bir şekilde kamuoyuna sunulmasını gerektirmektedir. Bu gereklilik yargı hizmetleri için de geçerlidir. Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışının sonucu olarak hazırlanan 2017 yılı için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile performans değerlendirmelerine ilişkin faaliyet raporunun kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunar, bu çalışmada emek ve katkıları olan herkese şükranlarımı arz ederim” ifadesine yer verdi.

KALICI ÇÖZÜMLER

Malatya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı İzzetin Duman ise, “Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuz tarafından oluşturulan Cezaevleri İzleme Kurulu aracılığıyla Malatya, Arguvan ve Doğanşehir Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların durumları ile cezaevi şartları ile ilgili bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarının çözülmesi hususunda ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’inci f maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre oluşturulan 2017 yılı faaliyet raporumuzu mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyu ile paylaşıyoruz” şeklinde ifadelere yer aldı.

2017 FAAİLYET RAPORU

Malatya Adliyesi resmi internet sitesinde yayımlanan 2017 faaliyet raporuna göre, savcılıklarca açılan soruşturma sayısı şu şekilde oluştu:

“Malatya Adliyesi’nde 2012 yılında dosya sayısı 26 bin 177 iken, 2013 yılında 24 bin 157, 2014 yılında 25 bin, 2015 yılında 28 bin 605, 2016 yılında ise açılan dosya sayısı 28 bin 605 olarak açıklandı.”

20 SUÇ TÜRÜ VE YAŞA GÖRE DAĞILIMI

Faaliyet raporunda ayrıca Malatya’da en çok karşılaşılan 20 suç türünde şüphelilerin suç türü ve yaş gruplarına göre dağılımları da verildi. Raporda birinci sırada en dikkat çeken suç dosyası ise hırsızlık, mala zarar vermek, konut dokunulmazlığını ihlal suçlamaları haklarında açılan soruşturma oldu. Rakamlar şöyle gerçekleşti:

“Hırsızlık, mala zarar vermek, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 5 bin 854. Yaralama suçundan bin 306 dosya. Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak bin 108 dosya. Dolandırıcılık olayında 909. Tehdit olayında 705 dosya. Hakaret suçundan 541 dosya. Resmi evrakta sahtecilik 553 dosya. Yağma suçundan 221 dosya. Başkasına ait kredi kartı kullanmak 172 dosya. Evrakta sahtecilik suçunda 154 dosya. Kişilerin huzur ve sükununu bozmak suçunda 153 dosya. Gasp suçundan 123 dosya. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 126 dosya. Kamu malına zarar vermek suçundan 118 dosya. Parada sahtecilik suçundan 101 dosya. Yangına sebebiyet vermek suçundan 105 dosya. Kaybolmuş eşya hakkında tasarruf 86 dosya. 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan 97 dosya. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 86 dosya. Cinsel taciz, cinsel istismar suçundan 218 dosyanın açıldığı öğrenildi.”

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARI

Tutuklama ve Adli Kontrol Talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosya sayıları ise şu şekilde belirlendi:

“Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosyada 762 şüpheliye tutukluma kararı çıkarken yargılamada tutukluluk kararı verilmeyenlerin sayısı ise 65 oldu. Adli Kontrol Talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosya sayısı ise şu şekilde oluştu, Adli kontrol kararı 431, Adli kontrol kararı verilmeyen 29.”

2017 YILINDA İDDİANME SAYISI 6 BİN 962

Cumhuriyet savcıları tarafından hazırlanan ve mahkemeler tarafından kabul edilen iddianame sayısı ise 2017 yılında, 6 bin 962 oldu. Yine 2017 yılında mahkemeler tarafından iade edilen toplam iddianame sayısı 273 olurken, iddianamenin iadesi kararına karşı savcılık tarafından yapılan itiraz sayısı 161 dosya olarak belirlendi.

ADLİ İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA 20 BAŞVURU

Almanya, Rusya, Gürcistan, KKTC, Suriye ülkelerinde bulunan savcılıklarca Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen uluslararası adli işbirliği kapsamında 20 talep yazsına cevap verildiği kaydedildi. Öte yandan mahkeme ve savcılılarca görülen davaların suç türlerine göre soruşturmaların bitirilme süre ortalaması da faaliyet raporunda yer aldığı görüldü. busabahmalatya.com