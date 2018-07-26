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1. Organize Sanayi Bölgesinde toplantı

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet toplantısı Vali Ali Kaban’ın başkanlığında yapıldı.

1. Organize Sanayi Bölgesinde toplantı

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet toplantısı Vali Ali Kaban’ın başkanlığında yapıldı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:12
1. Organize Sanayi Bölgesinde toplantı

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Bölge Müdürü Remzi Yaşar katıldı.

Toplantıda, Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin belirlenmesinin ardından Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların çeşitli konularda vermiş oldukları müracaatlar ele alınarak karara bağlanırken gündem konuları görüşüldü. (Bülten) busabahmalatya.com

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Birinci Organize Sanayi BölgesiToplantıVali Ali Kaban
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