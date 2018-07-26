1 Ocak 1994 doğumlular da bedelliden yararlanacak

Bedelli askerlik ile ilgili 25 yaş, 15 bin lira ve 21 günü içeren 2. madde, komisyonda kabul edildi ve yüz binlerce genç şimdi ‘bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatacak?’, gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Malatya’dan da yüzlerce kişinin yararlanmayı düşündüğü bedelli askerlikle ilgili sorular yanıt bulmaya devam ediyor.

MUŞ'TAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar için düzenlemede izinli sayılacaklar diye şart koyduk. Burada çalışanlarımız celp dönemlerine müracaat eder ve askere giderse bunları izinli sayacaklar” dedi.

Muş, bedelli askerlikle ilgili olarak temel eğitim konusunda, “Hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar için düzenlemede izinli sayılacaklar diye şart koyduk. Burada çalışanlarımız celp dönemlerine müracaat eder ve askere giderse bunları izinli sayacaklar.”dedi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Bir önceki bedelli askerlik ücreti Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankası'na yatırılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı en son bedelli askerlik açıklamasında bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı hesapların IBAN Numaraları'nı da duyurmuştu. Bedelli askerlik başvuru formu ve bedelli askerlik ile ilgili ilgili ayrıntılı bilgi en yakın askerlik şubesi başkanlığından veya www.asal.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.