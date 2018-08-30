1 MİLYON ADET KIYAFET TOPLANDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre ve insan sağlığının korunmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzanmasını sağlayan projeye destek ve katkı sunan tüm Malatyalılara teşekkürlerini sundu.

“1 MİLYON ADET KIYAFET TOPLADIK”

Gerçekleşen etkinlikte konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık‘ projesini desteklemek amacıyla üzerinde büyük bir özenle durduğumuz Geri Dönüşüm Evlerimiz ve Mobil Geri Dönüşüm Aracımız aracılığıyla bugüne kadar 1 milyon adet kıyafet toplayarak büyük bir rekorun altına imza attık” dedi.

‘Çevre ve İnsan’ odaklı hizmet anlayışı ile ilçe halkına kaliteli hizmetler sunmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İsrafı önlenmek ve atılacak eşyaların yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlamak için Türkiye’de ilk kez 2014 yılında ‘Geri Dönüşüm Evi’ projesini başlatarak Yeşilyurt’u çevre hizmetlerinde örnek alınan ilçe hüviyetine ulaştırdık. Yeşilyurt Belediyesi olarak çevreye ve doğaya değer veren bir hizmet anlayışına sahibiz, gelecek nesillere temiz, güzel ve yeşil bir dünya bırakmak adına hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Şu anda 42 farklı noktada hizmet veren bu projemiz çerçevesinde; kıyafet, kitap, oyuncak, bayt ekmek, pil, atık yağ ve ambalaj atıkları toplanarak yerinde ayrıştırma sağlanırken, ihtiyaç fazlası olan ya da artık kullanmadığı için bir başkasının ihtiyacı olabilecek kıyafet, kitap ve oyuncakların yeni sahiplerine ulaştırmaktayız. Dört içerisinde 1 milyon 084.984 adet kıyafetin yanı sıra 35 bin adet çift ayakkabı, 36 bin 300 adet kitap, 23 bin 680 adet oyuncak, bin 570 kg. pil,29 bin 900 kg. bayat ekmek, 7 bin kg. bitkisel atık yağ ve 255 bin kg. ambalaj atığının toplanmasını sağladık. Geri Dönüşüm evlerinden toplanan kıyafetler Belediyemizin iştiraklerinden İŞGEM’e ait atölyelerimizde yıkanıp, ütülendikten sonra paketlenip Hayır Çarşımıza getirilmekte ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Geri Dönüşüm Evleri başta olmak üzere diğer projelerimize sahip çıkan, kullanmadıkları eşyaları ve ürünleri geri dönüşüm evlerine bırakarak duyarlı bir yaklaşım gösteren, projelerimizi sahiplenen hemşerilerimize çevre ve insan sağlığına verdikleri önemden dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“GELECEK NESİLLERE BIRAKILACAK EN KIYMETLİ HAZİNE TEMİZ VE GÜZEL BİR ÇEVREDİR”

Çevre sağlığının korunması noktasında üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Yeşilyurt, dört yıllık sürede hayata geçirdiğimiz yatırımlar, sosyal sorumluluk projeleri ve hizmetlerimizle çevre sağlığında da örnek gösterilen bir ilçe hüviyetine ulaşmıştır. Temiz ve güzel bir çevre gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli hazinedir. Çevre sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerimiz bir anlamda ekonomiye katkı sağladığı gibi ilçemizin daha temiz, güzel ve huzurlu olmasına sağlamaktadır. Çevre ve insan sağlığı bizim en hassas olduğumuz noktadır. Atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlayacak olan ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma’ tesisimizde inşaat çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir, en yakın zamanda hizmete sunacağız. Bu tesislerimizde ambalaj atıklarını toplayıp tasnif ettikten sonra kategorilerine göre ayırıp ilgili kurumlara teslim ederek hem insan sağlığının korunması noktasında ciddi bir adım daha atmış olurken hem de ülke ekonomisine katkı sunmuş olacağız. İlçemizin 10 farklı noktasına yerleştirdiğimiz Geri Dönüşüm Sepet Şişeleri sayesinde teneke kutu, cam şişe ve pet şişeleri yerinde ayrıştırmaya devam ediyoruz” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com