AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Sağlık-Sen Malatya Şubesini ziyaret ederek, sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Sağlık-Sen ziyaretinde konuşan Çalık, “Tüm Türkiye’de yüzde 52 oy alarak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk cumhurbaşkanının seçilmesine vesile oldunuz. Bütün dünyada en büyük rahatsızlıkta bundan kaynaklandı. 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir varlık-yokluk seçimiydi. Amaçları Türkiye’yi yıkmak olan, bir kez daha Türkiye’ye diz çöktürmek olan, bir kez daha 2002 eski Türkiye’sine döndürmek isteyeler, bir kez daha ABD Başkanının önünde el pençe divan duran bir Türkiye Cumhuriyeti Başkanı tasavvur edenlerin heveslerini kursaklarında koyduk. Bunun memnuniyeti ve mutluluğu içindeyiz” diye konuştu.

“AMERİKA İSTEDİĞİ KADAR BAĞIRSIN…”

Çalık konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir kez daha ekonomik darbe yapmak isteyenlerin heveslerini kursaklarına koyacağız. Doları 7 bin lira yapsanız da, doları 10 bin lira yapsanız da bu milleti ne vatanından, ne bayrağından, ne devletinden, ne ezanından asla vazgeçiremezsiniz. Onlar vatan için, devlet için, bayrak için, ezan için canlarını gözlerini kırpmadan feda eden insanlardır. Bu toprakları vatan yapan, kanıyla sulayan şehitlerimiz var. Bu toprakların vatan olarak kalması için canlarını siper eden şehitlerimiz var. 1071’deki ruhla biz 2023’e, 20537e ve 2071’e hep birlikte emin adımlarla yürüyoruz. İstedikleri kadar terör örgütlerini, istedikleri kadar maşa olarak kullandıkları siyasi partileri, istedikleri kadar terör örgütlerini üzerimize salsınlar, 1 dolara beynini kiraya verenler, 1 dolara vatanı satanlara istedikleri kadar paye versinler, istedikleri kadar Amerika’daki papazı beslesinler, istedikleri kadar Türkiye’deki papazı istesinler, biz bildiğimiz yoldan, biz bildiğimiz hedeflerden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Tarihimizde büyük zaferlerle dolu olan Ağustos ayında ekonomik darbeyi bir kez daha püskürtmüş bir millet olarak tarihe geçeceğiz. Amerika istediği kadar bağırsın, Amerika’nın başındaki zat istediği kadar bağırsın, Türkiye cumhuriyeti devleti ilelebet payidar kalacaktır, 80 milyon vatandaşımızda birliği ve beraberliği ile yoluna devam edecektir.”

Çalık, Malatya Tabipler Odası ile Kayısı Kent Muhtarlar Derneğini, ardından esnafları iş yerlerini de ziyaret etti.

“BÜTÇEMİZİ 112 MİLYAR TL’YE ÇIKARMIŞ VAZİYETTEYİZ”

Tabipler Odasına yaptığı ziyarette konuşan Çalık, “Bütün arkadaşlarımızla, önce Malatya’mıza, sonra ülkemize, sonrada milletimize hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Malatya’daki sağlık yatırımlarını özellikle çok yakından takip ettik. Tüm Türkiye’de sağlıkta bir reform gerçekleştirdik. Hastanelerin tek çatı altında toplanması, sosyal güvenliğin tek çatı altında toplanmasına kadar, doktorların özellikle hastayla ilişkisine kadar atmış olduğumuz adımlara kadar, vatandaşlarımızın, birinci, ikinci, üçüncü sağlık basamaklarına erişimindeki kolaylığa kadar, ilaca erişimdeki kolaylığa kadar sağlıkta çok önemli reformlar yaptık. Sağlık bütçemizi de tam 112 milyar TL’ye çıkarmış vaziyetteyiz” sözlerini kaydetti.

Çalık şöyle konuştu:

“Sağlıkta en önemli attığımız adım, sağlıktaki memnuniyet. Türkiye’deki sağlıktaki memnuniyet oranı yüzde 75 civarında. Malatya7daki oran ise ‘Çok memnunum’ diyenlerin oranı yüzde 74, ‘Memnunum’ diyenlerin oranı da yaklaşık yüzde 15 civarında. Toparladığınızda yüzde 90’lara varan bir oranda sağlıkta memnuniyet var. Sağlık çalışanlarımıza bir senede 60 gün yıpranma payı vermiş olduk. Bu çok önemli bir reform.”

Çalık, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği’ni de ziyaret etti. Burada konuşan Çalık, “Türkiye’nin üzerindeki uluslararası güçlerin ve terör örgütlerinin def edilmesi için hep beraber bunun mücadelesine devam edeceğiz. Aynen 1071’deki Malazgirt ruhundaki gibi, Büyük Taarruz’daki ruh gibi bir, beraber ve kardeşçe terör örgütleriyle mücadelemize devam edeceğiz. Ülkemizi yıkmak isteyen güçlere de asla fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kaydetti. busabahmalatya.com