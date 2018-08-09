08.08.2018’DE “EVET” DEDİLER

Malatya’da 08.08.2018 tarihini unutulmaz kılmak isteyen 69 çift Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Evlendirme Memurluğu’na müracaat etti.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından normal günde ortalama 20 ile 25 nikah kıyılırken, dün 69 nikahın kıyıldığı belirtildi.

ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR

Özellikle evlilik yıldönümlerinde bu tarihin çiftler arasında daha hatırlanır olması nedeniyle yoğunluğun arttığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Nikah çiftlerin hayatlarındaki en mutlu anlarındandır. Bu özel günde 69 çiftimizin nikâh akitlerini gerçekleştiriyoruz. 08.08.2018 tarihi itibariyle yaşamış olduğumuz yoğunluktan dolayı Nikah Sarayı’mızda bunan 4 salonumuzda 3 nikah memuru ile çiftlerimize hizmet verilmektedir. Normal günlerde 20-25 nikâh akdi gerçekleştirirken bu özel günde 69 çiftimizin nikâh akitlerini gerçekleştirmiş olacağız. Bu özel günde hayatlarının birleştiren bütün çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” sözlerini kaydetti.

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDE DE AYNI YOĞUNLUK YAŞANDI

Battalgazi ilçesinde dünya evine özel bir tarihte girmek isteyen çiftler de, 08.08.2018 tarihinde nikâh masasına oturdu. Nikâh masasına oturan 17 çift, kıyılan nikâh sonrası mutluluğa ilk adımlarını atarken, bazı çiftlerin nikâhını ise Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı.

Battalgazi Belediyesine müracaat eden 17 çift, özel tarih olan 08.08.2018’de nikah masasına oturarak, şahitler huzurunda attıkları imza ile hayatlarını birleştirdiler. Evlenmek için aylardır bugünü bekleyen çiftler, düzenlenen tören sonrası evlilik tarihine 08.08.2018 yazdırdılar. Kimi çiftler özel günlerde evlenmenin şans getireceğine inanırken, kimisi de 08.08.2018 tarihinin unutulmayacak olmasından dolayı nikâhlarını bu özel günde kıydırmak istediklerini dile getirdiler. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu özel günde nikâh kıymak için Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Birimi’ne müracaat eden bir çiftin nikâhını kıydı. Çiftlere evlilik cüzdanını veren Başkan Gürkan, ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu.

EVLENEN ÇİFTLERİMİZE SAĞLIK, HUZUR VE ESENLİKLER DİLİYORUZ

Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesi de hayatlarının en anlamlı ‘evet’i için 08.08.2018 tarihini seçen 22 çiftin nikâhını kıydı. Bazı çiftlerin nikâhlarını kıyan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Evlenen bütün çiftlerimize mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt ilçesinde evlilik hazırlığı yapan çiftler, evlenmek için ay, gün ve yılı 8 rakamından oluşan 08.08.2018 tarihini tercih etti. Bir ömür boyu aynı yastığa baş koymaya hazırlanan çiftler, hayatlarını 08.08.2018 tarihinde birleştirmek için Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesinde aylar öncesinde sıra aldılar.

EVLENEN ÇİFTLERDEN YEŞİLYURT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Nikah tarihlerini özel günlerde kıydırarak ayrı bir anlam katmak isteyen 22 çift, 08.08.2018 tarihinde nikâh masasına oturup mutluluğa ilk adımı attılar. Nikâh masasına oturan çiftler unutulmayacak bugünde mutluluğa ‘evet’ dedi. Kimi çiftler özel günlerde evlenmenin şans getireceğine inanırken, kimisi de 08.08.2018 tarihinin unutulmayacak olmasından dolayı nikâhlarını bu özel günde kıydırmak istediklerini dile getirdi. Özel bir günde nikâhlarını kıymanın sevincini yaşadıklarını belirten çiftler, kendilerine bu imkânı sağladığı için Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ettiler.

Takvimlerin 08.08.2018’i göstermesi nedeniyle evlilik tarihini unutulmaz kılmak isteyen genç çiftlerden bazılarının nikâhlarını kıyan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “08-08-2018 tarihi olması nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesine yoğun bir gün yaşıyoruz. Nikâh memurlarımız ardı ardına nikâh işlemlerini yapıyorlar. Genç çiftlerimiz bu özel tarihte dünya evine girmek için aylar öncesinden sıra aldılar. Normal bir günde üç ile dört arası nikâh kıyılırken bugün 22 çiftimizin mutluluğuna şahitlik ettik. Bizlerde dünya evine giren çiftlerimizin mutluluklarına ortak olmak adına evlendirme dairemizi ziyaret ederek bazı çiftlerimizin nikâhlarını kıydık. Bütün genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çiftlerimizin aynı yastığa baş koyup aynı rüyayı görmelerini diliyorum. Belediyemizin sosyal sorumluluk projesi olan ‘Bir yastıkta’ projesi kapsamında Kuran-ı Kerim, Aile İlmihali, kahve ve kahve takımı ile kayısı hediye ettik” sözlerini kaydetti.

DÖRT YILDA İKİ BİN 800 ÇİFTİMİZİN NİKAH AKİTLERİNİ YAPTIK

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yılın ilk sekiz ayında 375 olmak üzere dört yıl içerisinde toplam iki bin 800’e yakın çiftin nikâh işlemlerinin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Yeşilyurt Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personeli Mesut Akboğa, bu özel günde hayatını Gökçe Naz Gözene ile birleştirdi.

Aile mensupları, genç çiftlerin yakın dostları, sevdikleri ve mesai arkadaşlarının hazır bulunduğu nikâh töreninde genç çiftlerin şahitliklerini MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Güner ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lütfi İnan yaptı.

Mesut Akboğa ile Gökçe Naz Gözene’nin nikâhını kıyan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledikten sonra ‘Bir Yastıkta’ projesi kapsamında hediyeler verdi. Çiftlere evlilik cüzdanını takdim eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Güner, “Cenab-ı Allah dünya evine giren bu kardeşlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve güzellikler nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

ALLAH MESUT VE BAHTİYAR ETSİN

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da Akboğa ve Gözene ailelerine hayırlı olmasını temenni ederken, “Bugün nikâh işlemlerini yapan tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Mesut Akboğa ile Gökçe Naz Gözene çiftlerimizin nikâh şahitliğini yaptık, çiftlerimize ömür boyu sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum, boyları boylansın soyları soylansın, kendilerinden gelecek nesil geleceğimize ışık tutsun inşallah, Allah mesut ve bahtiyar etsin” diye konuştu.