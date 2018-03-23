Yüksekokul öğrencilerine bağımlılık semineri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Tütünle Mücadele Komisyonu ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Merkezi işbirliği ile İslahiye Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Yüksekokulu Konferans Salonu’nda “Bağımlılıkla Mücadele Semineri” verildi.

İslahiye Meslek Yüksekokulu TDP Koordinatörü Okt. Adem Çalışkan koordinesiyle gerçekleşen seminere daha önce bağımlılık eğitimi alan İslahiye İİBF Öğrencisi Gizem Malıçok konuşmacı olarak katıldı.

Bağımlı en çok kendisine zarar verir"

Bağımlılığın hem kendimizi, hem çevremizi hem de ekonomimizi olumsuz yönde etkilediğini belirten Gizem Malıçok, “Kişi bağımlı ise ilk önce kendisinden başlamalı, bağımlı olmayan kişiler ise yakınlarından başlayarak bağımlılıkla mücadele için harekete geçmeli. Bağımlılıktan kurtulan insan gerçekten aslında mutlu bir yaşamın var olduğunu ve yaşamanın tadını çıkarır. Bağımlı olan gençlerde ise ailesine zarar vermesinin yanı sıra en çok kendisine zarar verir. Bağımlı olan kişilerin en büyük yaş kriteri ise genç nüfustur. En kolay kandırıldığı noktalar ise arkadaş ortamından kaynaklanır. Sırf arkadaş ortamından dışlanmak istemeyen gençler bu yola başvurduğu da görülüyor. Çevresine zarar vermeye ve zamanla kendini kaybetmeye yol açar. Bundan dolayı bağımlı olan kişinin bağımlılıktan kurtulmanın ilk aşaması kendisinin istemesi. Arkadaş ortamına ve de çevresine bakmaksızın bu yola başvurmamaktır” dedi.

"Bir hayır, çok şeyi değiştirir"

Konuşmasının devamında bağımlılığın belirtileri hakkında bilgi veren Gizem Malıçok, “Vücudun uyuşması, halisülasyon görmek, kişilere bağımlı olmadan önce özgüven vereceğini söyleyerek aslında kötü yola başvurmalarını sağlamaktır. Bağımlı olmayan kişilerinse ilk cümlesi ‘Hayır’ olmalı. Bağımlı hayır dedikten sonra nelerin değiştiğini bir süre sonra görecek. Bu sayede hem yaşamının daha kaliteli hem de çevrenizdeki mutlu anları hatırlayabilecek. Çünkü bağımlı olan birey genellikle hayatında mutlu anlar değil de çevresine ve kendisine verdiği zararı hatırlayacak” dedi.

"Sevgi saygı çoğalmalı"

Seminerin kapanış konuşmasını yapan Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Tütünle Mücadele Komisyonu Yüksekokul Temsilcisi Bilal Erdoğan, bağımlılığın sadece madde bağımlılığı, alkol ve diğer kimyasal maddeler gibi maddeler olmadığını söyledi. Erdoğan, gereğinden fazla telefon görüşmesi yapanlarda telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı, gereğinden fazla yeme-içme ve televizyon bağımlılığı gibi bağımlılıklardan da vazgeçilerek doğadaki güzelliklerin görülmesi, merhamet duygusu, insanlara yardım etme hazzı, hoşgörü, sevgi ve saygı gibi kavramların çoğalması ve yaşanması gerektiğini vurguladı.

Seminer sonunda konuşmacı Gizem Malıçok’a katkılarından dolayı Okt. Adem Çalışkan tarafından teşekkür belgesi verildi.