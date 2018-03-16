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Yeşil sahada Çanakkale Şehitlerine anma

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Okullar Arası Futbol Turnuvasında küçük kramponlar, yeşil sahada vatan...

Yeşil sahada Çanakkale Şehitlerine anma

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Okullar Arası Futbol Turnuvasında küçük kramponlar, yeşil sahada vatan...

16 Mart 2018 Cuma 15:41
Yeşil sahada Çanakkale Şehitlerine anma

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Okullar Arası Futbol Turnuvasında küçük kramponlar, yeşil sahada vatan toprağı uğrunda şehadet şerbeti içen şehitler, rahmetle anıldı

Şehitkamil Belediye Başkanlığı, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Okullararası Futbol Turnuvası, 41 farklı okul takımından 500’ü aşkın küçük kramponun mücadelesine sahne oldu. Yeşil sahada birbirinden heyecanlı müsabakaların yapıldığı organizasyonda şampiyonluk ipini Necibe Nalkıran Orta Okulu göğüslerken dereceye giren diğer okullar ise Kılıçarslan Orta Okulu, Adil Ceydeli Orta Okulu ve Naciye Mehmet Gençten Orta Okulu oldu. Turnuvanın Gazikent Stadyumunda düzenlenen ödül töreninde Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serhat Polat, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Erkan Çolak, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Göktuğ Akdoğan ve Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi Koordinatörü Taner Özaykut sporcuları yalnız bırakmadı.

Öğretici ve eğlenceli bir turnuva oldu

Organizasyonda 10 farklı grupta mücadele eden 41 okul takımı içerisinden zirveye çıkan Necibe Nalkıran Orta Okulu Futbol Takımı Antrenörü ve Okul Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Çürük, 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Okullar Arası Futbol Turnuvasının her anlamda öğretici ve anlamlı bir organizasyon olduğu ifade etti. Beden Eğitimi Öğretmeni Çürük, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, "Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde tüm aziz şehitlerimizi derin rahmet ve minnet duygularıyla anıyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanlığımızca bu yıl 3. kez düzenlenen Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Futbol Turnuvasında katılımcı tüm okullarımızda forma giyen sporcu öğrencilerimiz yeşil sahada kendilerine, okullarına yakışır bir şekilde, organizasyonun anlamına ve önemine yaraşır bir yaklaşımla kahraman şehitlerimize vefalarını gösterdiler. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhları şad olsun,mekanları cennet olsun. Öğrencilerimiz şampiyonluk kupasını başta Zeytin Dalı Harekatında Afrin’de ve Çanakkale Savaşında şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimize adadılar. Kısaca her anlamda eğitici, öğretici, eğlenceli, futbolun güzelliklerine yakışır bir organizasyon geride kaldı. Emeği geçen, destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
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