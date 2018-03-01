Yeni Halılar El Dokuması Gibi “Zarif ve İnce”

Royal Halı’nın yeni sezon koleksiyonları Antalya’da tanıtıldı

Türkiye’de halı sektörünün 3 önemli markası olan ve Royal Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki, Royal, Atlas ve Pierre Cardin Halı’nın 2018 yılı yeni ürün ve koleksiyonları Antalya’da tanıtıldı. Lansmanda, Türkiye’de ilk kez 8 renk yerine Axminster tezgahı ile 16 rengin kullanıldığı el halısına en yakın makine halıları dikkat çekti. Bu modelin yanı sıra Leonardo Da Vinci’nin 6 metrekarelik halıya dokunan “Mona Lisa” tablosu da oldukça ilgi gördü.

3 markada 11 yeni koleksiyon

Royal, Atlas ve Pierre Cardin Halı yeni sezona da iddialı giriyor. Adlarını Türkiye’nin il ve ilçelerinin tarihi ve turistik merkezlerinden alan kreasyonlarda Royal Halının 4, Atlas Halının 3 ve Pierre Cardin Halının 4 yeni koleksiyonu bulunuyor. Canlı ve pastel renklerin, gerçek el halısı desenleriyle harmanlandığı modellerde, otantik ve cesur bir stili yansıtıyor. Yeni koleksiyon halıların metrekaresi 110 TL ile 330 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Royal Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Nazif Koca, lansmanda yaptığı konuşmada, Royal, Atlas, Studiove Pierre Cardin halı markalarının “Royal Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş” çatısı altında toplandığını belirterek, “Her bir markamız, kendi alanında ilkleri gerçekleştiren Türk halı sektörünün öncüleridir.Tüm markalarımızın AR-GE ve teknoloji yatırımları dün olduğu gibi bugün de önemli boyutlarda devam etmektedir. Biz sektörümüzde ilkleri gerçekleştiriyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Halı üretiminde bir İlk: 16 renk

Türkiye’nin mevcut şartlarını göz önüne alınarak, halı üretiminde en fazla 8 rengin kullanılabileceğini kaydeden Koca, Royal Halı olarak yeni yüksek teknoloji ürünü Axminstertezgahı ile 16 renk halı üreterek sektörde önemli bir ivme kazandığını vurgulayarak, "Bu üretim önemli bir yatırım ve inovasyonun sonucunda gerçekleşti. Tüm yeniliklerimizle birlikte Royal, Atlas ve Pierre Cardin Halı olarak yine bir ilki daha gerçekleştirerek el halısına en yakın viskonhalıları ürettik. El halısına en yakın viskon halılarımız gerek renk gerekse tasarım açısından dikkat çekiyor ve diğer makine halıları gibi rulo halinde değil istediğiniz şekilde katlanabiliyor. Kalitesine, inovasyonuna, tasarımına, renklerine emin olduğumuz 3 markamızdaki farklılıklarımızla yeni sezona hazırız ve iddialıyız" şeklinde konuştu.

"Yurt dışında yeni pazarlara açılacağız"

Koca, Gaziantep’te yıllık 6 milyon 500 metrekare üretim kapasitesine sahip tesiste 540 kişilik bir ekip ile 4 binden fazla desende halı üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "AR-GE, inovasyon ve teknolojiye olan yatırımlarımızın yanı sıra showroom ve bayi ağı yatırımlarımızı da ciddi oranda artıracağız. Halen yaklaşık 230 showroomumuz yaklaşık 1.300 satış noktamız bulunmakta. İç pazarın yanı sıra ihracata da ağırlık verdik. Satışlarımızın yüzde 30’unu ihracat oluşturuyor. 2018 yılında da ihracatta ciddi büyümeler hedefliyoruz. Avrupa, Amerika ve Ortadoğu ülkelerinden sonra şimdi rotamızı Kuzey Afrika pazarı olarak belirledik. Çok yakında Fas, Tunus ve Cezayir’de yeni showroomlar açarak tüm Kuzey Afrika ülkelerine ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı

"2017 yılında Türkiye ihracat lideri oldu”

Dünya makine halısı üretiminde Türkiye’nin Çin, Hindistan ve Belçika gibi büyük halı üreticilerini geride bırakarak birinci sıraya yerleştiğini de kaydeden Koca, "Halı denince akla Gaziantep geliyor. Gaziantep’te 270 halı üreticisi var. 2017 verilerine göre 1,85 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye sektörün liderliğini üstleniyor. Bu ihracatın yüzde 95’i de Gaziantep’ten yapılıyor. Royal Halı, Pierre Cardin ve Atlas Halı ürünleri Almanya ve Belçika bayilerimiz tarafından tüm Avrupa’ya da dağıtılıyor. En çok Almanya, Belçika ve ABD’ye ihracat yapıyoruz. ABD’nin de yaklaşık 300 farklı noktasında varız. Bunun yanında yurt dışında yeni showroomlarımız da açılıyor” şeklinde konuştu. Koca, “Fransa ve Fas’ta çok merkezi yerlerde markamızı ve ülkemizi temsil edeceğiz. Makedonya, Kosova ve Arnavutluk’ta da yeni Pierre Cardin showroomlarımız hizmete girmek üzere. Bugün itibariyle 15’ten fazla ülkeye ihracatımız mevcut. Tüm Orta Avrupa ülkeleri, Romanya, ABD, Suudi Arabistan, Çin, Fas, Türkmenistan, Kazakistan, İran ve Yunanistan ihracat yaptığımız ülkeler arasında en aktif olanları. Aynı zamanda Suudi Arabistan’daki müşterimizin 130 showroomu bulunuyor. Bu durum Türk halı sektörüne sağladığımız katkının somut bir göstergesidir” dedi.

Halıda ilklerin markası

51 yıllık geçmişe sahip Atlas Halı, ışık kaynağından aldığı enerji ile leke, toz ve kokuları kendi kendini temizleyen halıları, nano teknolojisiyle Türkiye’deki üreten ilk ve tek “nano halı” markası özeliğine sahip bulunuyor. Royal Halı, halının kendi ipliğinden kaynaklanan tozlanmayı yüzde 65 oranında azaltan “tozumaz” halıyı üreterek yine ilklere imza atıyor. Royal Halı ayrıca, dünyada eşi olmayan “Sigort Halı” uygulamasını da müşterilerine sunmaya devam ediyor. Sigorta Halı hizmeti ile halılar, çıkmayan leke, yırtılma, kesilme, yanma, su baskını ve hırsızlık gibi garanti kapsamı dışında kalan ve kullanıcı hatalarını içeren durumlara karşı 1 yıllığına sigortalanıyor. Halı aynı ebat ve aynı desende bir yenisi ile hiçbir ücret talep edilmeden değiştirilebiliyor.