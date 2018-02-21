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Yazar Süleyman Bulut GKV’lilerle buluştu

Kitap söyleşileri etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Ortaokulu öğrencileriyle buluşan çocuk kitapları yazarı Süleyman Bulut Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini öğrencilere anlattı. Soru cevap şeklinde süren söyleşinin ardından...

Yazar Süleyman Bulut GKV’lilerle buluştu

Kitap söyleşileri etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Ortaokulu öğrencileriyle buluşan çocuk kitapları yazarı Süleyman Bulut Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini öğrencilere anlattı. Soru cevap şeklinde süren söyleşinin ardından...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:10
Yazar Süleyman Bulut GKV’lilerle buluştu

Kitap söyleşileri etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Ortaokulu öğrencileriyle buluşan çocuk kitapları yazarı Süleyman Bulut Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini öğrencilere anlattı. Soru cevap şeklinde süren söyleşinin ardından yazar kitaplarını çocuklara imzalayarak kitaplarla ilgili merak ettikleri soruları yanıtladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, kitap söyleşileri etkinlikleri kapsamında öğrencilerini çocuk yazarı Süleyman Bulut ile buluşturdu. Süleyman Bulut, söyleşide "Büyük Atatürk’ün Küçük Öyküleri’’ adlı kitabında anlattığı Atatürk’ün, bilinmeyen yönlerini görseller eşliğinde öğrencilerle paylaştı. GKV Ortaokul 5.ve 6.sınıf öğrencileri tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle dinlenilen söyleşide öğrenciler, kitapta yer alan Atatürk ile ilgili kısa öyküleri dikkatle dinledi ve merak ettikleri soruları yazara sordular. 30’aşkın çocuk kitabı bulunan, radyo ve televizyonlar için masallar yazan Süleyman Bulut aynı zamanda Küçümen Karcık ve Aloş adlı çocuk oyunlarıyla Milliyet Sanat Dergisi’nin Çocuk Oyunu Yarışması’nda ve Hürriyet gazetesinin düzenlediği Muhsin Ertugrul Oyun Yarışması’nda Başarı Ödülü almıştır.

Öğrencilerin kitaplarını yazara imzalatma fırsatı yakaladıkları söyleşi sonrası GKV Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yeliz Bircan yazar Süleyman Bulut’a teşekkür ederek günün anısına öğrenciler adına çiçek verdi. Bircan bu tür etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de süreceğini çocuklara kitap sevgisini aşılamanın en önemli yollarından birisinin de okudukları kitapların yazarlarıyla tanışıp sohbet edebilmek olduğunu ifade etti.
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