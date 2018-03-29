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Ünlü isimler Ivana Sert ile birlikte Gaziantep’e geliyor

Gaziantep’te gişe rekorlarını kırarak tarihi bir başarıya imza atan Antepfıstığı filminin tutkunları, filmi henüz izlemeyen veya yeniden izlemek isteyenler için Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak. Filmi özel gösterimini ünlü oyuncular...

Ünlü isimler Ivana Sert ile birlikte Gaziantep’e geliyor

Gaziantep’te gişe rekorlarını kırarak tarihi bir başarıya imza atan Antepfıstığı filminin tutkunları, filmi henüz izlemeyen veya yeniden izlemek isteyenler için Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak. Filmi özel gösterimini ünlü oyuncular...

29 Mart 2018 Perşembe 16:49
Ünlü isimler Ivana Sert ile birlikte Gaziantep’e geliyor

Gaziantep’te gişe rekorlarını kırarak tarihi bir başarıya imza atan Antepfıstığı filminin tutkunları, filmi henüz izlemeyen veya yeniden izlemek isteyenler için Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak. Filmi özel gösterimini ünlü oyuncular da izleyecek.

Filmin oyuncuları ve birçok ünlü isimle birlikte özel gösterimde izleme şansına sahip olacak. Antep Fıstığı’nın biletli özel gösterimi Cumartesi Sanko Park’ta gerçekleşecek. Filmin başrol oyuncuları Ivana Sert ve Orhan Uslu’nun yanı sıra ünlü modacılar Uğurkan Erez ve Hakan Akkaya, filmde rol alan Sefa Zengin, Vural Buldu, Çeled Uşaglar ekibi ve filmin yönetmeni Oğuz Yalçın Cumartesi akşamı saat 20:00’da Avşar Sinemasında, hayranlarıyla birlikte izleyecek. Ayrıca birçok ünlü gazeteci, sinema eleştirmenleri ve televizyonların magazin ekipleri de bu özel gösterim için Gaziantep’te olacak.

Biletleri satışa çıktı

Antep Fıstığı filminin özel gösterimi için biletler bugünden itibaren satışa sunuldu. Filmi bugüne kadar izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler, Cumartesi gecesi düzenlenecek gala gecesine katılarak, bir kez de hayranı olduğu sanatçılarla beraber izleme şansına sahip olacak. Gaziantepli sinema izleyicilerinin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür anlamındaki gecede, filmin oyuncuları hayranlarıyla sohbet edecek. Ivana Sert ve Orhan Uslu ve diğer konuklar ayrıca aynı akşam filmi protokol mensuplarıyla da beraber izleyecek.

6 Nisan’da Türkiye’de

Antep Fıstığı filminin gösterimi Gaziantep’teki tüm sinema salonlarında devam ediyor. Zeugma Yapım şirketi, filmin 6 Nisan’da Türkiye’de gösterime gireceğini açıklamıştı. Antep Fıstığı filmi, gösterimde kaldığı süre içerisinde 100 bin bilet sayısına ulaşarak, Gaziantep’te bir daha ulaşılması güç bir rekora imza atmayı hedefliyor. Antep Fıstığı filmini gösterime girdiği Şubat ayından bu yana 70 binin üzerinde kişi izledi. Bu rakam, Gaziantep’te en çok izlenen film olma özelliğini taşıyor. Gaziantep’te bundan önceki dönemlerde en çok izlenen filmlerin gişe hasılatı 20 bini geçmemişti.
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