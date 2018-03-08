Uluslararası kadın sanatçılar çalıştayı sergisi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gaziantep Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı kapsamında sergi açıldı.

Gaziantep’in plakası olan 27 rakamından yola çıkarak 27 kadın sanatçıyı bir araya getiren çalıştayın sonunda sanatçıların yaptığı 54 eser, sergilenmeye başlandı. Sergi, 15 Mart 2018 Perşembe Günü’ne kadar ziyaret edilebilecek.

Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisi Gaziantep Sanat Merkezi’nde düzenlenen bir törenle açıldı.

"Erkek çocuk hastalığından vazgeçin"

Törene katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, 1-7 Mart günlerinde toplanan Gaziantep Kadın Sanatçılar Çalıştayı’nı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlediklerini hatırlatarak, “Kadınlara yönelik şiddetin arttığı bir dönemde kadınlarla ilgili sıkıntıların paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yakınımızla, eşimizle, dostlarımızla kutlar ve kadınların iç dünyasına dokunabilirsek daha anlamlı olur. Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Merkezi’ndeki eğitmenler, erkek öğrencilere yönelik bir anket çalışması düzenleyerek, erkeklerin gözünde kadınların ve kızların yerini ortaya koyacaklar. Artık evdeki erkek çocuk hastalığından vazgeçilmeli, erkek çocuk şımarıklığı bir kenara atılmalıdır. İnsan unsuru öne çıkarıldığı zaman kadına yönelik şiddetin sona ereceğini düşünüyorum” diye konuştu.

27 sanatçı adına konuşan ressam Aslı Özen ise, bir hafta süren çalıştayda kadınların sıkıntılarını ele aldıklarını belirterek, anlamlı bir günde Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı’nın ardından yaptıkları eserleri sanatseverlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar sergilenen eserleri gezdi.

Çalıştaya Gaziantep’ten Aslı Özen, İzmir’den Reyhan Abacıoğlu ve Sema Barlas, Kastamonu’dan Aynur Kaplan, Konya’dan Belgin Akın ve Zuhal Arda, Ankara’dan Birsen Çeken, Derya Yıldız, Gülay Birben, Gülay Yüksel, Güzin Arısoy, Nadire Özbek, Nazlı Er, Nur Esen ve Saadet Gözde, İsviçre’den Claudia Schmidt Üzelgeçici, Bolu’dan Elif Yılmaz, İstanbul’dan Kamer Batıoğlu ve Filiz Hatipoğlu, Slovenya’dan İskra Belicanska, Çorum’dan Nilgün Ayşecik Çevik, Trabzon’dan Nurgül Ferahoğlu ve Yasemin Kalyoncu, İran’dan Parvin Ghorbanzadeh Dizaji, Bulgaristan’dan Pavlinka Markova Kopano, Samsun’dan Zehra Sengir ve Sema Sengir katılım sağladı.