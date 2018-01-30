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Tren otomobile çarptı: 1 yaralı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde trenin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Narlı-Başpınar Devlet Demiryolu geçidinden karşı yola geçmeye...

Tren otomobile çarptı: 1 yaralı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde trenin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Narlı-Başpınar Devlet Demiryolu geçidinden karşı yola geçmeye...

30 Ocak 2018 Salı 17:38
Tren otomobile çarptı: 1 yaralı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde trenin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Narlı-Başpınar Devlet Demiryolu geçidinden karşı yola geçmeye çalışan otomobile, yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine giden ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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