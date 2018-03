Tiryakioğlu, Kadınlar Gününü kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, toplumsal hayatın mimarları kadınların en büyük saygı, sevgi ve övgüyü hak ettiklerini belirterek, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, ailenin temel direği, sevgi ve hoşgörü abidesi kadınların hayatın her safhasında daha aktif yer almaları gerektiğini ifade etti. Kadınların Türk aile yapısında tarihler boyu her zaman değerli kılındığına ve baş tacı edildiğine dikkat çeken Tiryakioğlu, mesajında "Kadınlarımız ailemizin temel taşı olduğu gibi geleceğimizin de en büyük teminatıdır. Zira, toplumu oluşturan bireyleri beşikten mezara kadar sonsuz sevgileriyle koruyan, büyüten, yol gösteren ve yaşamlarına şekil verenler her zaman annelerimiz dolayısıyla kadınlarımız olmuştur. Bu nedenle huzurlu bir toplum ve müreffeh yarınların temellerini kadınlarımıza sağlanacak daha fazla hak ve özgürlükler oluşturacaktır. Kadınlarımızın eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, sosyal güvencelerinin sağlanması, hukuki sorunlarının ve ekonomik özgürlüklerinin çözüme kavuşturulmasını geleceğimiz adına yapılacak yatırım olarak görmekteyiz. Bu bağlamda kadınlarımıza sağlanan ve sağlanması gereken tüm hakları bir lütuf değil, bir gereklilik olarak görüyoruz. Kurtuluş savaşında kardeşleriyle, babalarıyla ve eşleriyle aynı cephede düşmana karşı omuz omuza savaşan cefakar ve vefakar kadınlarımız, fırsat verildiği taktirde yaşamın her alanında başarı hikayeleri yazacak güce, kudret ve deneyime fazlasıyla sahiptirler. Gerek iş gerekse de siyaset sahnesinde bunların en güzel örneklerini hep birlikte görmekteyiz. Temennimiz bu örneklerin çoğalarak artması ve her alanda fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde. Bu vesileyle başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, yaşamları boyunca mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.