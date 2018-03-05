Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117177
ALTIN
162.390
DOLAR
3.8169
STERLİN
5.2650
EURO
4.6928

Tarihi mahalledeki kafelere sıkı denetim

Gaziantep’in tarihi Bey Mahallesi’nde bulunan kafeler denetlendi.Gaziantep’in tarihi mekanlarından olan Bey Mahallesi’nde faaliyet gösteren kafeler, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Şahinbey...

Tarihi mahalledeki kafelere sıkı denetim

Gaziantep’in tarihi Bey Mahallesi’nde bulunan kafeler denetlendi.Gaziantep’in tarihi mekanlarından olan Bey Mahallesi’nde faaliyet gösteren kafeler, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Şahinbey...

05 Mart 2018 Pazartesi 13:57
Tarihi mahalledeki kafelere sıkı denetim

Gaziantep’in tarihi Bey Mahallesi’nde bulunan kafeler denetlendi.

Gaziantep’in tarihi mekanlarından olan Bey Mahallesi’nde faaliyet gösteren kafeler, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Toplam 3 kurumdan yaklaşık 40 personel katıldığı denetimlerde, kafelerin ruhsat kontrolü yapıldı.

19 kafenin denetlendiği uygulamalarda, görülen eksikliklere istinaden işlem yapan ekipler, daha önce tespit edilen ve kapatma işlem yapılması için ilgili ilçe belediyesine bilgi verilen 6 kafe hakkında süresiz kapatma işlemi uygulandı. Daha önce kapatılan iş yerlerine mühür fekki uygulandığı tespit eden ekipler, bu konuda da gerekli yasal süreci başlattı. Denetleme hakkında bilgi veren Zabıta Daire Başkanı M. Salih Yıldırım, "Şehrimizde faaliyet gösteren bu tür mekanların daha nezih, kaliteli hizmet sunmaları için gerekli denetimleri düzenli olarak yapıyoruz. Ruhsat ve çalışma koşullarının uygunluğu denetlediğimiz bu kontrollere zaman zaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ilçe Zabıta ekipleri de katılıyor. Zabıta Daire Başkanlığımıza bağlı Yaya Ekipleri Şube Müdürlüğü, Turizm Zabıtası tarafından bu bölgedeki iş yerlerini düzenli olarak denetlemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu mekanlar hakkında yaşadıkları olumsuzlukları Alo 153 İhbar Hattı’na ve Zabıta Daire Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarına bildirmeleri halinde gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahin, Ak Parti Kadın Kolları ile bir araya geldi
Şahin, Ak Parti Kadın Kolları ile bir araya geldi
Badmintoncular Final Yolunda Viraj Alacak
Badmintoncular Final Yolunda Viraj Alacak
GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz’dan teknik üniversite değerlendirmesi
GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz’dan teknik üniversite değerlendirmesi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim