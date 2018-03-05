Tarihi mahalledeki kafelere sıkı denetim

Gaziantep’in tarihi Bey Mahallesi’nde bulunan kafeler denetlendi.

Gaziantep’in tarihi mekanlarından olan Bey Mahallesi’nde faaliyet gösteren kafeler, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Toplam 3 kurumdan yaklaşık 40 personel katıldığı denetimlerde, kafelerin ruhsat kontrolü yapıldı.

19 kafenin denetlendiği uygulamalarda, görülen eksikliklere istinaden işlem yapan ekipler, daha önce tespit edilen ve kapatma işlem yapılması için ilgili ilçe belediyesine bilgi verilen 6 kafe hakkında süresiz kapatma işlemi uygulandı. Daha önce kapatılan iş yerlerine mühür fekki uygulandığı tespit eden ekipler, bu konuda da gerekli yasal süreci başlattı. Denetleme hakkında bilgi veren Zabıta Daire Başkanı M. Salih Yıldırım, "Şehrimizde faaliyet gösteren bu tür mekanların daha nezih, kaliteli hizmet sunmaları için gerekli denetimleri düzenli olarak yapıyoruz. Ruhsat ve çalışma koşullarının uygunluğu denetlediğimiz bu kontrollere zaman zaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ilçe Zabıta ekipleri de katılıyor. Zabıta Daire Başkanlığımıza bağlı Yaya Ekipleri Şube Müdürlüğü, Turizm Zabıtası tarafından bu bölgedeki iş yerlerini düzenli olarak denetlemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu mekanlar hakkında yaşadıkları olumsuzlukları Alo 153 İhbar Hattı’na ve Zabıta Daire Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarına bildirmeleri halinde gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.