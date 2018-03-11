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Tahmazoğlu’ndan İstiklal Marşı mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıla bir mesaj yayımladı.Mehmet Tahmazoğlu İstiklal Marşı’nın, o zor günleri ve kurtuluşu en iyi şekilde anlatan...

Tahmazoğlu’ndan İstiklal Marşı mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıla bir mesaj yayımladı.Mehmet Tahmazoğlu İstiklal Marşı’nın, o zor günleri ve kurtuluşu en iyi şekilde anlatan...

11 Mart 2018 Pazar 17:21
Tahmazoğlu’ndan İstiklal Marşı mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıla bir mesaj yayımladı.

Mehmet Tahmazoğlu İstiklal Marşı’nın, o zor günleri ve kurtuluşu en iyi şekilde anlatan eşsiz bir destan olduğunu vurgulayarak, “Milli Mücadeleyi en mükemmel şekilde dile getiren, Kurtuluş Savaşı’nı İstiklal Marşı’yla adeta abideleştirmiş vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ‘Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır.’ diyerek, onu Türk Milletine armağan etmiştir. Maneviyatı ve edebiyatı böyle eşsiz bütünleştirebilen ve bu kadar güzel ifade eden bir şaire sahip olduğumuz için gurur duymalıyız. İstiklal Marşımızın, ulusumuzun ortak değeri olarak yaşatılmasını sağlamakla, birleştirici ve bütünleştirici görevimizi yerine getirirken ortak düşünce ve değerlerde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk milletinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden, haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı’ndan saçılan bağımsızlık tutkusu yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 97. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını ve büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u en derin minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.
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