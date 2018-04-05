Tahmazoğlu’ndan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tahmazoğlu yayımladığı mesajda avukatların hukuk sistemi içinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Tahmazoğlu, 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlayarak, "Türkiye’yi demokrasi ve insan hakları bakımından çağdaş bir ülke haline getirme yolunda çaba gösteren hükumetimiz, bu çaba doğrultusunda birçok reformları gerçekleştirirken, yargı sisteminin de sorunlarını, hizmet standartlarını ve fiziki ihtiyaçlarını iyileştirmek ve çağa uygun hale getirmek adına önemli adımlar atmıştır. Avukatlarımız, hakların korunmasında, adaletin sağlanmasında ve toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesinde çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Hukuk sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip olan avukatlık mesleğinin, adaletin tecellisi ve tesisi hususunda sağladığı katkıların son derece önemli ve göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Bu duygu ve düşüncelerle tüm avukatlarımızın avukatlar gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.