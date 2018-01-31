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Suriyeli mültecilere kaçakçılık uyarısı

Suriyeli mülteciler, Göç idaresi tarafından Arapça gönderilen mesaj ile göçmen kaçakçılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.Göç idaresi tarafından cep telefonlarına gönderilen Arapça metinde, "Türkiye’ye giriş işlemleri...

Suriyeli mültecilere kaçakçılık uyarısı

Suriyeli mülteciler, Göç idaresi tarafından Arapça gönderilen mesaj ile göçmen kaçakçılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.Göç idaresi tarafından cep telefonlarına gönderilen Arapça metinde, "Türkiye’ye giriş işlemleri...

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:51
Suriyeli mültecilere kaçakçılık uyarısı

Suriyeli mülteciler, Göç idaresi tarafından Arapça gönderilen mesaj ile göçmen kaçakçılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Göç idaresi tarafından cep telefonlarına gönderilen Arapça metinde, "Türkiye’ye giriş işlemleri sadece sınır kapılarından yapılır. Senden para isteyenlerin, Türkiye’ye girişi için Türk ordusuyla hemfikir olduklarına lütfen inanmayın. Bu göçmen kaçakçıları ile birlikte bu ceza sürecinin ortağı ve mağduru olmamak için onlara güvenmeyin" ifadeleri yer aldı.
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