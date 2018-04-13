Şehitkamilli öğrenciler MÖP tesisini gezdi

Şehit Adem Yavuz İlkokulu öğrencileri, “Geri Dönüşümü Yerinde Görmeye Gidiyoruz” projesi kapsamında öğretmenleriyle birlikte Şehitkamil Belediyesinin Katı Atık ve Ayrıştırma Tesisini gezdi. Öğrenciler, tesis yöneticileri tarafından geri dönüşüm ile ilgili bilgilendirildi.

Şehit Adem Yavuz İlkokulu öğrencileri, “Geri Dönüşümü Yerinde Görmeye Gidiyoruz” projesi kapsamında öğretmenleri ve okul idarecileriyle birlikte MÖP tesisini gezdi. Burada tesis yöneticileri nezaretinde tesisi gezen minik öğrenciler, yetkililerden bilgi aldı. Şehitkamil Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi Sadık İsmail Tekiner, öğrencilere çevre duyarlılığı hakkında bilgiler verdi. Tekiner, MÖP ile çöpün farkını anlattı ve öğrencilerden MÖP’leri MÖP kutusuna, çöpleri de çöp kutusuna atmalarını istedi. MÖP ilgili soruları da tesis yöneticilerine aktaran öğrenciler, aldıkları bilgiyle geziyi tamamlamış oldu. Program sonunda öğrencilere; MÖP Geri Kazanım Projesi kapsamında geri dönüştürülen atıklardan üretilen kırtasiye seti ve yeşeren kalem hediye edildi. Şehit Adem Yavuz İlkokulu Sınıf Öğretmeni Nurcihan Katıoğlu, “Şehit Adem Yavuz İlkokulu olarak Şehitkamil Belediyesinin MÖP Tesisine bir gezi düzenledik. Gezimizin amacı çevremizi korumanın önemini çocuklarımıza kavratmak, geri dönüşümden elde edilen değerlerin ülkemize nasıl geri döndüğünü çocuklarımıza göstermek, bu tesislerdeki üretim bandının öğrenciler tarafından birebir görülmesi ve daha sonra elde edilen ürünlerin de nasıl ortaya çıktığını bilmelerini istiyoruz. Öğrencilerimiz burada geri dönüşümü, çöpe değil MÖP’e attıkları ürünlerin tekrar kendilerine nasıl döndüğünü çok iyi bir şekilde gördüler. İlçemize böylesine anlamlı bir tesisi kazandırdığı için Şehitkamil Belediye Başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Bu geri dönüşümden dolayı ülkemizin kazandığı paranın da öğrenciler tarafından farkına varıldığı için bu gezimizin amacına ulaşmış oldu. Kendi okulumuzda da Şehitkamil Belediyesi ile işbirliği halinde yürüttüğümüz bir geri dönüşüm projemiz halen devam ediyor. Öğrencilerimiz kağıt, plastik, cam ve metal kutularını biriktiriyorlar. Toplanan bu MÖP’lerde, Şehitkamil Belediyesinin katı atık topla aracıyla okulumuzdan alınıp ve bu tesislere getiriliyor” şeklinde konuştu.

MÖP tesisini gezen öğrencilerden Sude Şiyan ise, “Bu tesisin bize çok faydası oldu. Burada çöplerin ve MÖP’lerin ayrıştırılması konusunda bilgi sahibi olduk. MÖP’lerin geri dönüşüme kazandırılarak, çevreye ve ekonomiye katkı sağladığını öğrendik. Bizler de okulumuzda topladıklarımız MÖP’lerle bu projeye destek vererek, çevremizi korumak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Buradan öğrendiğimiz bilgileri de diğer arkadaşlarımıza anlatıp onlarında bu konuya duyarlı olmaya davet edeceğiz” diye konuştu.