Şehitkamil Belediyesi spor merkezlerine yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesi erkek spor merkezleri, yaz ayları öncesinde büyük ilgi görüyor. Uzman eğitmenler tarafından katılımcı üyelerle gerçekleştirilen birebir çalışmalar, formda kalmak isteyen beylerin memnuniyetini kazanıyor.

Kış mevsimi nedeniyle fiziksel hareketliliğin azalması ve düzenli yapılan spor faaliyetlerine ayrılan zamanın kısıtlanması nedeniyle kilo artışı konusunda şikayetçi olan erkekler, ortaya çıkan bu olumsuz tablonun önüne geçmek, formda ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için Şehitkamil Belediyesi spor merkezlerinin kapısını çalıyor. İlçenin farklı noktalarında farklı gün ve seans seçenekleriyle hizmet veren spor merkezlerinde uzman spor eğitmenlerinin kontrolünde gerçekleştirilen bire bir çalışmalar katılımcı üyelerin çalışmalara olan ilgisini arttırıyor.

Doğru Sonuca Ulaşabilmek İçin Programlı İlerlemek Gerekiyor

Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Fitness Branşı Eğitmeni Hacı Kömürcü, fitness çalışmalarında hedeflenen seviyeye ulaşmak, doğru ve sağlıklı sonuçlar elde etmek için programlı çalışmanın olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

Kömürcü, erkek spor merkezlerinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Spor faaliyetlerini, yaşam kalitemizi arttıran egzersizleri, etkinlik ve aktiviteleri yıl boyunca sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Şehitkamil Belediyemiz tarafından yürütülen sportif projelerle bu bilinç günden güne oluşuyor. Ancak hala kış aylarında mevsimin etkileriyle hareketli yaşama mola veren, spor faaliyetlerini erteleyen vatandaşlarımız var. Bu duruma kış aylarında uzun gecelerin etkisiyle beslenme düzenindeki değişikler ve şekerli gıdalara duyulan ilgide eklenince kilo almak kaçınılmaz oluyor. Bu şikayetle spor merkezlerimize müracaat eden üyelerimizle yakından ilgileniyor, ölçümler gerçekleştiriyor, hedefimiz doğrultusunda oluşturduğumuz programla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fitness çalışmaları yapan kişiler, genellikle formda kalmak, sağlıklı olmak ve fit bir görünüme sahip olmak için çabalarlar. Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus uzman desteği. Yapılan bilinçsiz çalışmalar kalıcı sakatlıklara sebep olabilir. Bu nedenle başlangıçtan itibaren hedeflenen seviyeye ve sonuca ulaşmak, doğru ve sağlıklı sonuçlar elde etmek için programlı çalışmak olmazsa olmazımız. İlkbahar ve yaz döneminde daha fazla seans ve saat seçeneğiyle hizmet verecek olan spor merkezlerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” diye konuştu.