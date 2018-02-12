Şehit aileleri ve gaziler yeni yuvalarını gezdiler

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehit yakınlarına ve gazilere kendileri için yapılan konutları gezdirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri ile birlikte Mavikent’te yapılan konutları gezdiler. Aileler kendileri için yapılan konutların her alanını tek tek gezerek, önümüzdeki günlerde oturacakları daireleri daha iyi görebilme imkanına sahip oldular.

Türkiye’de bir ilk

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TOKİ ile birlikte Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “Şehit annelerimizin ve babalarımızın ellerinden öpüyorum gazilerimize de, Allah razı olsun diyorum. Bu vatan için canlarını seve seve ortaya koyan fedakârlık yapan, şehitlerimizin aileleriyle bir araya geldik. Daha önce bize gelen talepler doğrultusunda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bir arada yaşayacağı bir toplu konut yapımına başlamıştık. TOKİ ve Şahinbey Belediyemizin birlikte yaptığı projenin son aşamalarına geldik. Şehit ailelerimizi ve Gazilerimizi getirerek konutlarını gezdirdik. Müracaatlar başladı ve Şubat 16’ta kadar müracaatlarını alacağız. Daha sonra değerlendirmeye tabi tuttuktan sonra kat kuralarını çekip kendilerine teslim edeceğiz. Burası Karataş’ın en yüksek bölgesi, yanı başında uzay çatılı Pazar yeri, çarşısı, camisi ve parkıyla beraber güzel bir yaşam alanı olacak” dedi.

Şehit aileleri ve gazilerden teşekkür

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, başvuru yapmadan önce ailelerin hak sahipliği belgesini mutlaka alması gerektiğine dikkati çekerek, “Öncelikle tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun önderliğinde yapılan evlerle şehit alilerimiz ve gazilerimiz konut sahibi olma imkânına sahip oldu. Şehit ailelerinde 2+1 ve 3+1 evler için öncelik hak sahipliği Şehidin eşinin, eğer Şehit bekar ise öncelik annenin daha sonra ise babanın oluyor. Yani konutlara başvuru yapabilmek için öncelikle SSK’dan hak sahipliği belgesinin alınmasından sonra diğer işlemlerini de hallederek Şahinbey Belediyesi’ne müracaatta bulunacaklar. Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na bizlere böyle bir imkân sunduğu için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Herkes bütçesine göre alıyor

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Mehmet Yeter, evlerin yakın zamanda teslim alınacağını belirterek, “Birkaç ay içerisinde tamamlanacak olan dairelerimizi gezdik. Bir Gazi olarak şahsım bizler için yapılan bu evlerden 2+1 olana başvuru yaptım. Herkes de kendi bütçesine göre başvurusunu yapıyor. Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz hak sahiplik belgesi ile konut için başvuru yaptığında faizsiz sabit ücret ödeyerek ev sahibi olabilecekler. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.