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SANKO Sanat Galerisi’nde litografi sergisi

Ressam Atilla Atar, 31’inci kişisel litografi (baskıresim) sergisini Gaziantep’te sanatın ve sanatçının buluşma merkezi haline gelen Sanko Sanat Galerisi’nde açtı.Litografi tekniğiyle yaptığı eserleri Gaziantepli sanatseverlerin yoğun...

SANKO Sanat Galerisi’nde litografi sergisi

Ressam Atilla Atar, 31’inci kişisel litografi (baskıresim) sergisini Gaziantep’te sanatın ve sanatçının buluşma merkezi haline gelen Sanko Sanat Galerisi’nde açtı.Litografi tekniğiyle yaptığı eserleri Gaziantepli sanatseverlerin yoğun...

31 Mart 2018 Cumartesi 17:58
SANKO Sanat Galerisi’nde litografi sergisi

Ressam Atilla Atar, 31’inci kişisel litografi (baskıresim) sergisini Gaziantep’te sanatın ve sanatçının buluşma merkezi haline gelen Sanko Sanat Galerisi’nde açtı.

Litografi tekniğiyle yaptığı eserleri Gaziantepli sanatseverlerin yoğun ilgisi ve beğenisiyle karşılanan Atar, “Gaziantepli sanatseverlerin sergiye olan ilgilerinden, litografilerimi onlarla paylaşmaktan mutluluk duydum. Gaziantep’te sergi açmama ev sahipliği yapan Sanko Ailesine çok teşekkür ederim” dedi.

Galerideki sanatseverlerin baskıresime ilgilerinden memnun kaldığını belirten Atar, “43 yıldır litografi sanatı çalışıyorum. Bu sergide çoğunu son dönemlerde yaptığım 35 renkli litografiyi sanatseverlerle paylaşıyorum. Litografi, zaman alan, uğraş gerektiren ve oldukça karmaşık ama bir o kadar da zevkli olan bir teknik. Özgün baskıresim sergilerinin ülkemizde çoğalması, sanatseverler tarafından izlenmesi Türk resminin gelişimi açısından da çok önemli" şeklinde konuştu.

Atar, sergilediği baskıresimlerde kullandığı litografi tekniği hakkında şu bilgileri verdi: “Alois Senefelder tarafından 1796 yılında bir rastlantı sonucu bulunan ve uygulanan litografi tekniği, suyun ve yağın birbirini itmesi kuralına dayanarak gerçekleştirilen baskı yöntemidir. Bu kurala göre sanatçı, yağlı kalem ya da yağlı mürekkeple oluşturduğu deseni ya da kompozisyonu toz reçine, talk pudrası, nitrik asit, Arap zamkı, su ve terebentinin kullanıldığı bir dizi işlemden sonra taş kalıp yüzeyine tespit eder. Litografi presinin kullanıldığı baskı aşamasında, sürekli ıslak tutulan taş kalıp yüzeyine merdane ile verilen baskı mürekkebi, salt desenin kapladığı yağlı alanlara tutunacak, yağsız ve ıslak alanlar ise temiz kalacaktır. Litografide, yapısında yüzde 94-98 oranında kireç karbonatı bulunan, 10-12 cm kalınlığında değişik boyutlarda taş kalıplar kullanılır. Kalıp yüzeyi, küçük gözenekli, yağa karşı duyarlı, doğal ve homojendir. Yüksek baskıda oyulmayan, çukur baskıda oyulan alanların etkilenmesi söz konusu iken bu teknikte kalıbın tüm yüzeyi etkilenir. Bu özelliğinden ötürü litografi sanatçısı, taş kalıp yüzeyini, kâğıt üzerine desen çizer gibi, suluboya çalışır gibi kullanır. Yağlı kalem veya yağlı mürekkep duyarlı yüzeyi derinlemesine etkiler. Taş kalıp yüzeyinde yüksek veya çukur alanlar oluşmaz. Bu nedenle litografi bir düz baskı tekniğidir.”

Litografi sanatının sanatçıya, sayısız çeşitleme olanakları ve zenginlikler sunduğunu anımsatan Atar, baskı kağıdına önceden belirlenen sayıda basılarak gerçekleştirilen litografilerin sanatçı tarafından numaralandırılarak imzalandığını, baskının tüm sayılarının aynı değerde ve özgün olduğuna vurgu yaptı.

Eskişehir’deki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Atar, litografiye olan ilgisinin ne zaman ve nasıl başladığına değinerek, “Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nde öğrenim görürken yüksek baskı tekniğinde baskı resimler yapıyorduk. Yeterli donanım olmadığı için uygulayamadığımız diğer baskıresim tekniklerini gezdiğimiz sergilerden tanıyor, filmlerden izliyorduk. Litografi tekniğini ilk kez 1963 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretici Filmler Merkezi’nde izlediğimde, uygulama yönteminin farklılığı, karmaşıklığı ve baskı aşaması çok ilgimi çekmişti. İlgi duyduğum bu tekniği, 1975 yılında Paris Ecole National Supérieure des Beaux Arts’da Litografi atölyesinde öğrendim. Orada diğer özgün baskıresmin tüm tekniklerini uygularken, litografinin çalışma tarzıma ve disiplinime daha uygun olduğunu gördüm. Baskıresim sanatçılarına baktığımızda da her sanatçının genellikle bir teknikte yoğunlaşarak yetkinleştiğini görüyoruz. Sanatsal özgünlüğün baskının tüm aşamalarında devam etmesi de benim litografiyi yeğlememe neden oldu diyebilirim. Bu süreçte, çalışma ortamı, o an içinde bulunduğum ruh hali, imge, algı, bellek, imgelem gibi ussal süreçler, dış uyarılar gibi etkenlerle, renk, çizgi, doku, boşluk, doluluk gibi sanatsal değerlerle düşünen aklın ürününü gerçekleştirirken karşılaştığım sürprizlerden de heyecan duyuyorum. Ayrıca baskı sürecinde çalıştığım renk kalıpları zaman zaman yeni bir baskıresmin başlangıcını oluşturabiliyor. Oluşan bu yeni kompozisyonları değerlendirmekten de büyük keyif alıyorum. Böylelikle, gerçekleştirdiğim baskıresimlerim arasında devamlılık ve bütünlük meydana geliyor” dedi.

Galerinin 14 yıldır sanatçıların buluşma noktası olduğunu ve şimdiye kadar 230’un üzerinde sergi açıldığını söyleyen Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ise Türkiye genelinde önemi bilinen bir galeri olduklarını ve bu anlamda çok mesafe kat ettiklerinin altını çizdi.

Konuşmalardan sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nden sınıf arkadaşı Selahattin Altınok, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını, sanatçı Atilla Atar’a hediye etti.

Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen, Sanko Park İşletme Müdürü Taner Neng, GTO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, emekli tarih öğretmeni Sabri Turan katılımı ile açılan Atar’ın sergisi, 20 Nisan 2018 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.
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