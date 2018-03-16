Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117216
ALTIN
165.533
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4615
EURO
4.8144

SANKO Okulları’nın TÜBİTAK başarısı

TÜBİTAK 49’uncu. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”nda SANKO Fen ve Teknoloji Lisesinin “Kodlama” dalındaki projesi bölge birincisi, “Fizik” dalındaki projesi ise bölge üçüncüsü oldu.1844 proje arasından 100 projenin...

SANKO Okulları’nın TÜBİTAK başarısı

TÜBİTAK 49’uncu. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”nda SANKO Fen ve Teknoloji Lisesinin “Kodlama” dalındaki projesi bölge birincisi, “Fizik” dalındaki projesi ise bölge üçüncüsü oldu.1844 proje arasından 100 projenin...

16 Mart 2018 Cuma 18:09
SANKO Okulları’nın TÜBİTAK başarısı

TÜBİTAK 49’uncu. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”nda SANKO Fen ve Teknoloji Lisesinin “Kodlama” dalındaki projesi bölge birincisi, “Fizik” dalındaki projesi ise bölge üçüncüsü oldu.

1844 proje arasından 100 projenin davet edildiği “TÜBİTAK 49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” Bölge Sergisi Adana Çukurova Üniversitesinde düzenlendi. SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Ceren Ülger ve Teoman Efe Kuday’ın Bilgisayar Öğretmeni Neriman Ersönmez rehberliğinde “Kodlama” dalında katıldığı “Görme Engelliler İçin Özgür Alfabe” projesi bölge birincisi olmayı başardı. Bu proje ile engelli bireylerin, hazırlanan prototip cihazla üzerinde yazı olan her şeyi okuyabilmeleri amaçlandı. Braille alfabesini tam bilmeyen ve işitme engeli olmayan bireyler düşünülerek sisteme ses desteği eklenerek Braille alfabesinin öğrenilmesinin kolaylaştırılması, böylece engelli bireylerin toplumdaki diğer bireylerden farklı olmadığı ortaya konularak toplumsal bütünleşmeyi sağlamak hedeflendi. SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Özden Eryatar ve Murat Altındağ’ın “Fizik” dalında, öğretmenleri Ekrem Dobooğlu rehberliğinde hazırladıkları “Sıcaklığın Sürtünme Kat Sayısına Etkisinin Araştırılması ve Güvenli Oto Lastiği” adlı projesi bölge üçüncüsü oldu. Fizik dalındaki bu proje ile otomobil lastiğinin ısıtmalı hale getirilmesi, sıcaklık değerinin sürücü tarafından ayarlanabilir olması ve sürüş güvenliğinin artırılması amaçlandı. İlk üç dereceye giren öğrenci ve rehber öğretmenlerinin para ödülü ve öğrencilerin ayrıca bisikletle ödüllendirildiği sergide Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, SANKO Okulları öğrencilerini kutladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, yarışmada üç projelerinin bölge sergisine davet edilmesinin ve iki projelerinin de ilk üç derece içinde yer almasının gururunu yaşatan öğrencilerine ve rehber öğretmenlerine teşekkür ederek, Gaziantep’i bölge birincisi olarak temsil edecek öğrencilerine Türkiye finalinde başarılar diledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep’te ÖSP il başkanı tutuklandı
Gaziantep’te ÖSP il başkanı tutuklandı
Birleşmiş Milletlerin temsilcilerine Suriyelilerin sorunları anlatıldı
Birleşmiş Milletlerin temsilcilerine Suriyelilerin sorunları anlatıldı
Op. Dr. Üstün’den Böbrek Taşı Uyarısı!
Op. Dr. Üstün’den Böbrek Taşı Uyarısı!

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim