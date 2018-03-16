SANKO Okulları’nın TÜBİTAK başarısı

TÜBİTAK 49’uncu. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”nda SANKO Fen ve Teknoloji Lisesinin “Kodlama” dalındaki projesi bölge birincisi, “Fizik” dalındaki projesi ise bölge üçüncüsü oldu.

1844 proje arasından 100 projenin davet edildiği “TÜBİTAK 49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” Bölge Sergisi Adana Çukurova Üniversitesinde düzenlendi. SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Ceren Ülger ve Teoman Efe Kuday’ın Bilgisayar Öğretmeni Neriman Ersönmez rehberliğinde “Kodlama” dalında katıldığı “Görme Engelliler İçin Özgür Alfabe” projesi bölge birincisi olmayı başardı. Bu proje ile engelli bireylerin, hazırlanan prototip cihazla üzerinde yazı olan her şeyi okuyabilmeleri amaçlandı. Braille alfabesini tam bilmeyen ve işitme engeli olmayan bireyler düşünülerek sisteme ses desteği eklenerek Braille alfabesinin öğrenilmesinin kolaylaştırılması, böylece engelli bireylerin toplumdaki diğer bireylerden farklı olmadığı ortaya konularak toplumsal bütünleşmeyi sağlamak hedeflendi. SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Özden Eryatar ve Murat Altındağ’ın “Fizik” dalında, öğretmenleri Ekrem Dobooğlu rehberliğinde hazırladıkları “Sıcaklığın Sürtünme Kat Sayısına Etkisinin Araştırılması ve Güvenli Oto Lastiği” adlı projesi bölge üçüncüsü oldu. Fizik dalındaki bu proje ile otomobil lastiğinin ısıtmalı hale getirilmesi, sıcaklık değerinin sürücü tarafından ayarlanabilir olması ve sürüş güvenliğinin artırılması amaçlandı. İlk üç dereceye giren öğrenci ve rehber öğretmenlerinin para ödülü ve öğrencilerin ayrıca bisikletle ödüllendirildiği sergide Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, SANKO Okulları öğrencilerini kutladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, yarışmada üç projelerinin bölge sergisine davet edilmesinin ve iki projelerinin de ilk üç derece içinde yer almasının gururunu yaşatan öğrencilerine ve rehber öğretmenlerine teşekkür ederek, Gaziantep’i bölge birincisi olarak temsil edecek öğrencilerine Türkiye finalinde başarılar diledi.