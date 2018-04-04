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SANKO Liseleri 8. sınıf öğrencilerini ağırladı

SANKO Koleji ile Fen ve Teknoloji Lisesinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen “8’inci Sınıf Laboratuvar Atölyesi” etkinliğine devlet ve özel okullardan 120 öğrenci katıldı.Öğrenciler, lise fen zümresi öğretmenleri rehberliğinde...

SANKO Liseleri 8. sınıf öğrencilerini ağırladı

SANKO Koleji ile Fen ve Teknoloji Lisesinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen “8’inci Sınıf Laboratuvar Atölyesi” etkinliğine devlet ve özel okullardan 120 öğrenci katıldı.Öğrenciler, lise fen zümresi öğretmenleri rehberliğinde...

04 Nisan 2018 Çarşamba 11:04
SANKO Liseleri 8. sınıf öğrencilerini ağırladı

SANKO Koleji ile Fen ve Teknoloji Lisesinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen “8’inci Sınıf Laboratuvar Atölyesi” etkinliğine devlet ve özel okullardan 120 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, lise fen zümresi öğretmenleri rehberliğinde laboratuvarlarda çeşitli çalışmalar yaptılar. Robotik dersinde robotik kodlama, genetik dersinde çileğin izolasyonu, enfeksiyon yayılımı ve genetik bilim dalı çalışma alanları hakkında bilgi alan öğrenciler, çalışmalarına mekatronik dersinde pnömatik sistemler, CNC ve 3D yazıcı uygulamalarını ekleyerek bilime farklı açılardan yaklaşımda bulunmayı öğrendi. Fizikte elektrik devreleri, eşit kollu terazi yapımı, lambaların parlaklığı, basit makineler konularıyla ilgili çalışmalar yapan öğrenciler, kimya laboratuvarında hal değişimi (süblimleşme), sihirli mürekkep, yapay kar tanesi, plastik oluşturma ve ince tabaka kromatografisi deneyi yaptı.

Biyoloji dersinde beyin ve göz diseksiyonu, bilimsel videolar, güncel ilginç biyolojik vakalar ile ilgili bilgilendirme yapılan öğrencilere “Biyoloji Bir Yaşam Tarzıdır” başlıklı sıra dışı bilgilerden oluşan birer küçük kitapçık verildi.

Deney yaparken yaşayarak öğrenmenin verdiği mutluluğu öğrencilerle paylaşan öğretmenler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

SANKO Koleji-Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Gaziantep’te donanımlı laboratuvar imkânı bulunmayan devlet okulları ve özel okullar için atölye çalışması düzenlendiğini söyledi.

Topuz, 8’inci sınıf düzeyinde sınava hazırlanan öğrencilere yönelik atölye çalışmasında, ders içerikleri dikkate alınarak deneyler hazırlandığını, kalıcı öğrenmeye destek amaçlı çalışmalar yapıldığını, bu çalışmanın ilgi düzeyi ve farkındalığı yüksek öğrencilerde alan ve meslek tercihine dahi etki eden bir süreç olduğunu kaydetti.

İmkanlar ölçüsünde daha çok öğrenciye ulaşmaya çalışacaklarını ve gelecek yıllarda da etkinliklere devam edeceklerini vurgulayan Topuz, sistemli çalışmanın önemi ve getirilerine değinerek, öğrencilere sınavda başarılar diledi.

Etkinlik, akıllarda bilimin keyifli yolculuğunun bırakacağı izler ve günü renklendiren küçük sürprizlerle öğrencilerin uğurlanmasıyla sona erdi.
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