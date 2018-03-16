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Şahinbey’de iş hayatına hazırlanan 168 kursiyer daha sertifikalarını aldı

Şahinbey Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, Meslek Edindirme Kurslarında eğitimlerini tamamlayıp mezun olan 168 kursiyer daha sertifikalarını aldı.Eğitime büyük önem veren, 110 Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesisinde, 7’den 70’e...

Şahinbey’de iş hayatına hazırlanan 168 kursiyer daha sertifikalarını aldı

Şahinbey Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, Meslek Edindirme Kurslarında eğitimlerini tamamlayıp mezun olan 168 kursiyer daha sertifikalarını aldı.Eğitime büyük önem veren, 110 Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesisinde, 7’den 70’e...

16 Mart 2018 Cuma 18:13
Şahinbey’de iş hayatına hazırlanan 168 kursiyer daha sertifikalarını aldı

Şahinbey Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, Meslek Edindirme Kurslarında eğitimlerini tamamlayıp mezun olan 168 kursiyer daha sertifikalarını aldı.

Eğitime büyük önem veren, 110 Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesisinde, 7’den 70’e herkese eğitim imkanı sunan Şahinbey Belediyesinin düzenlediği Meslek Edindirme Kursları içerisinde bulunan Basit Nakış İğne Teknikleri, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme ve Hızlı Klavye Kullanımı eğitimi alıp, mezun olan 168 kursiyere sertifikaları verildi. Şahinbey Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Belediyecilik anlayışı değişti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların her alanda yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, “Eski belediyecilik anlayışı AK Parti Hükümeti döneminde değişti. Cumhurbaşkanımızın da belediyecilikten geliyor olması hepimizin ufkunu açtı. Belediyecilik sadece yol ve kaldırım yapmak değil. Vatandaşın yaşamın her noktasında, ihtiyaç duyduğu anda yanında olabilmek. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden bu yana sürekli vatandaşlarımızın yanında olduk. Meslek Edindirme Kurslarımızdan mezun olan 168 kardeşimize sertifikalarını verdik. Aldığınız bu kurslarla iş hayatınıza atılmakta zorlanmayacağınızı tahmin ediyorum. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Yapılan konuşmaların ardından 168 kursiyere Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sertifikalarını verdi.
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