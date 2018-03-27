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Şahinbey’de ev ziyaretleri

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte aile ziyaretlerinde bulundularHer zamanla vatandaşlarla iç içe olan Şahinbey Belediye Başkanı...

Şahinbey’de ev ziyaretleri

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte aile ziyaretlerinde bulundularHer zamanla vatandaşlarla iç içe olan Şahinbey Belediye Başkanı...

27 Mart 2018 Salı 16:35
Şahinbey’de ev ziyaretleri

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte aile ziyaretlerinde bulundular

Her zamanla vatandaşlarla iç içe olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve AK Parti Şahinbey İlçe Kadın Kolları Başkanı Şükran Yılmaz İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden Memiş ve Bülbülzade Mahallesi’nde ikamet eden Sakar ailesini ziyarete ederek sohbet ettiler.

Vatandaşımızla yakından ilgileniyoruz

İlk ziyaretini İstiklal Mahallesi’ndeki Fatma Bani Memiş’in evine gerçekleştiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti İlçe Başkanımız Hasan Teke ve kadın kollarımızla birlikte aile ziyaretlerinde bulunuyoruz. Fırsat buldukça sahaya çıkarak vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz. Hastalara şifa dertlilere deva diliyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Onlarla iç içeyiz birlikteyiz. Bu anlamda bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Her zaman sahadayız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sadece seçim zamanlarında değil her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, “Milletvekillerimiz ve teşkilatımızla birlikte her zaman sahadayız. Sadece seçim zamanı değil, bütün zamanlar içerisinde yedi yirmi dört anlayışı ile vatandaşımızla beraberiz. Onların taleplerini beklentilerini karşılama noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu ziyaretlerimizde vatandaşlarımız çok güzel ilgi ve alaka gösteriyor. İnşallah her şey bir gün öncesinden güzel olacak. Cumhurbaşkanımızdan, mahalle başkanımıza kadar vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Sıkılmadık el ve dokunulmadık yürek kalmayacak"

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, vatandaşın her zaman yanında olduklarını belirterek, “Şahinbey İlçe teşkilatı olarak üstlenmiş olduğumuz sorumluluk gereği yirmi dört saat sahadayız. Biz söz verdiğimiz gibi sıkılmadık el, dokunulmadık yürek kalsın istemiyoruz. Bu anlayış ile çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Ev sahibi Abdulkadir Sakar, Milletvekilinin ve başkanların evine yapmış olduğu ziyaretten memnun olduğunu belirterek, “Ziyaretleri beni oldukça memnun etti. Allah’ta kendilerini memnun etsin inşallah. Hükumetimizin çalışmalarından memnunuz. Gördüğünüz gibi Milletvekillerimiz ve başkanlarımız vatandaşın ayağına geliyor. Daha önceden böyle değildi. Vatandaş siyasetçilerin ayağına giderdi. Ancak Cumhurbaşkanımızla birlikte bu anlayış değişti” diye konuştu. Aile ziyaretleri sırasında AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve beraberindeki heyet mahalle sakinleri ile de sohbet edip, çocuklara oyuncak dağıttı.
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