Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116435
ALTIN
165.406
DOLAR
3.9302
STERLİN
5.5065
EURO
4.8237

Şahinbey’de Çanakkale vurgusu

Şahinbey Belediyesi’nin ‘Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına’ projesi kapsamında Çanakkale’ye gidecek öğrencilerin bilgilendirme toplantısının konuğu AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer oldu.Şahinbey Belediyesi, Çanakkale...

Şahinbey’de Çanakkale vurgusu

Şahinbey Belediyesi’nin ‘Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına’ projesi kapsamında Çanakkale’ye gidecek öğrencilerin bilgilendirme toplantısının konuğu AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer oldu.Şahinbey Belediyesi, Çanakkale...

20 Mart 2018 Salı 15:50
Şahinbey’de Çanakkale vurgusu

Şahinbey Belediyesi’nin ‘Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına’ projesi kapsamında Çanakkale’ye gidecek öğrencilerin bilgilendirme toplantısının konuğu AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer oldu.

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projesi ile öğrencileri ecdatlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Çanakkale Deniz Zaferi’nin önemine vurgu yaparak, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun projelerinin lansmanında veya içerisinde olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Birçok proje Şahinbey Belediyemizden Türkiye’ye bir ilk olarak çıkıp örnek gösterilmiştir. Ancak Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına’ projesi gerçekten çok başka ve önemli bir proje. Kendi şehrimizin çocuklarının kendi ecdatlarını tanıması, bilmesi ve Kurtuluş Savaşı’nı öğrenmesi acısından çok önemli. Ben kendisine bu konuda teşekkür ediyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Çanakkale’ye giderken bu duygularla gidin. Orada bulunduğunuz süre içerisinde bu ülkenin neler yaşadığını ve Anadolu’nun dört bir yanından oraya gidip ülkesini savunan insanların hangi iman gücüyle orada bulunup can verdiğini çok iyi anlayın. Hayatınıza rehber olacak bir ziyarete gidiyorsunuz. Bu ziyaretten çıkaracağınız sonuçlar, geleceğinizde ülkemize koyacağınız katkılarla ilgili çok önemli bir alt yapı oluşturacak” dedi.

Her gencin Çanakkale’yi görmesi gerek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere Çanakkale de verilen destansı mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, “Çanakkale Deniz Zaferlerinin 103. yılını kutladık. Başta Çanakkale’de canlarını seve seve fedan eden 253 bin şehidimiz olmak üzere, Gaziantep savunmasında şehit olan 6 bin 317 şehidimiz ve bu güne kadar vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Belediye Başkanı olmadan önce Çanakkale’yi ziyaret ettim ve Türkiye’de yaşayan her gencimizin buraya mutlaka gelmelerinin gerektiğini düşündüm. Allah nasip etti ve Türkiye’de ilk defa Şahinbey Belediyesi olarak tüm öğrencilerimizi uçakla Çanakkale’ye götürdük. Bu bir turistik gezi değil ecdadımıza teşekkür ziyaretidir. Bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi ziyaret edip, dua edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte ‘Çanakkale içinde aynalı çarşı’ türküsünü söylediler.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hepatit B virüsünden korunun
Hepatit B virüsünden korunun
GTO’da Meslek Komite Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi
GTO’da Meslek Komite Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi
Zeytinli Mahallesine zeytin fidanı dağıtıldı
Zeytinli Mahallesine zeytin fidanı dağıtıldı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim