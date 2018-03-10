Şahinbey Belediyesinden kentsel dönüşüm rekoru

Gaziantep’in Şahinbey İlçe Belediyesi kentsel dönüşüm kapsamında 7 bin 594 yapıyı kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirdi.

Eski müftülülük binasının yıkılarak yerine kavşak yapılması çalışmalarını inceleyen Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi’nin kentsel dönüşümde rekor kırdığını söyleyerek, 7 bin 594 bağımsız bölümün kamulaştırarak yıkımının gerçekleştiğini ifade etti.

Eski Müftülük binasının yerine kavşak

Kentsel dönüşüm kapsamında Eski müftülük binasının yıkılarak yerine şehir trafiğini rahatlatacak olan bir kavşak yapılacak. Eski müftülük binasının yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Tahmazoğlu, “Bugün Gaziantep’in önemli binalarından Müftülüğün eski binasının yıkımını gerçekleştiriyoruz. Burası önemli bir kavşak ve merkez olacak. Daha önce genişletilen Özdemir caddesini 6 şerit yapmıştık. Şimdi de hoşgör meydanından Özdemirbey caddesine yeni bir bulvar açıyoruz. Yaklaşık 40 metre genişliğinde İnönü caddesinin iki kat genişliğinde bulvar olacak. Bu bulvar üzerinde bulunan binaların yüzde 71’inin kamulaştırılması ve yıkımını gerçekleştirdik. Bu binanın yıkımıyla önemli bir aşamayı aşmış olacağız. Bu projeler Gaziantep’in trafiğine rahat bir nefes aldıracak” dedi.

Kentsel dönüşümde rekor

Şahinbey Belediyesinin kentsel dönüşümde rekor kırdığını söyleyen Tahmazoğlu, “Şahinbey de kentsel dönüşüm son hızla devam ediyor. Bugüne kadar 7 bin 594 bağımsız bölümün kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirdik. Bu kendi içinde bir rekordur. Biz göreve gelmeden önce Şahinbey’in yüzde 80’i çarpık yapılaşmaydı. Biz bunları süratle kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıklı ve çarpık yapılaşmayı ortadan kaldıracak adımları attık” diye konuştu.