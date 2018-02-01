Şahinbey Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, Şahinbey Belediye Başkan Vekili Birol Ülger başkanlığında gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Meclisi şubat ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 13 maddenin 9’u imar ve bayındırlık komisyonuna, 2’si plan bütçe komisyonuna, 1’i tarife komisyonuna, 1’i teklif karar olarak kabul edilirken, 4 madde ise gündem dışı olarak meclis gündemine alındı. meclis gündemine alınan 4 maddenin 3’ü teklif karar olarak oy birliği ile kabul edilirken, 1’i ise imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı 2. oturum toplantısını 06 Şubat Salı günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.