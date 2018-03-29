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Şahinbey Belediyesi milyonlarca kitap hediye etti

Şahinbey Belediyesi okumayı teşvik etmek amacıyla öğrencilere ve vatandaşlara 2009 yılından buyana 1 milyon 167 bin 495 kitap dağıtımı gerçekleştirdi.Eğitime verdiği destek ile Türkiye’de örnek belediyelerin başını çeken Şahinbey...

Şahinbey Belediyesi milyonlarca kitap hediye etti

Şahinbey Belediyesi okumayı teşvik etmek amacıyla öğrencilere ve vatandaşlara 2009 yılından buyana 1 milyon 167 bin 495 kitap dağıtımı gerçekleştirdi.Eğitime verdiği destek ile Türkiye’de örnek belediyelerin başını çeken Şahinbey...

29 Mart 2018 Perşembe 17:11
Şahinbey Belediyesi milyonlarca kitap hediye etti

Şahinbey Belediyesi okumayı teşvik etmek amacıyla öğrencilere ve vatandaşlara 2009 yılından buyana 1 milyon 167 bin 495 kitap dağıtımı gerçekleştirdi.

Eğitime verdiği destek ile Türkiye’de örnek belediyelerin başını çeken Şahinbey Belediyesi, 2009 yılından bu yana öğrencilere ve vatandaşlara 1 milyon 167 bin 495 kitap dağıtımı yaparak okumaya teşvik ediyor.

Gaziantep’e örnek kütüphane

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’e büyük bir kütüphane kazandırmak için kolları sıvadı. Türkiye’de örnek gösterilecek kütüphaneler arasında yer alacak olan kütüphane şehrin okuma alışkanlığı yükünü sırtlayacak.

"Boş zamanlarınızı okuyarak değerlendirin"

Şahinbey Belediyesi vatandaşların boş vakitlerini oyunlarla değerlendirmeleri yerine kitap okumaları için kahvehanelere kütüphane yaparak içlerini de kitaplarla doldurdu. Şahinbey ilçesindeki tüm kahvehanelere yapılan kütüphanelerin yoğun ilgi görmesinin ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aynı uygulamanın camilere yapılması yönünde çalışma başlattı. Çalışmayla cami cemaati sadece namaz saatlerinde camiye gelmeleri değil boş vakitlerinde de kitap okumaları için de camiye gelebilecek. Binlerce kitaptan oluşan kütüphaneler berberlere ve taksi duraklarına da yapıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kütüphaneler için kahvehane, cami, berber ve taksi durakları ile sınırlı kalmayacaklarını belirterek, tüm okullara da kütüphaneler yaptıracaklarını ifade etti. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalara hızla başladıklarını anlatan Başkan Tahmazoğlu, her ay düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışmalarıyla öğrencilere çeşitli ödüller verilip, kitapların sevdirme çabasında olduklarını kaydetti.

1 milyon 167 bin 495 adet kitap dağıtıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin ve vatandaşların her alanda ve her yerde kitaplardan faydalana bilmeleri için 2009 yılından bu yana 1 milyon 167 bin 495 adet kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu liselere, ortaokullara, vatandaşlara, berber ve taksi duraklarına, kahvehanelere, gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde eğitim gören öğrencilere ve vatandaşlara kitap dağıtarak, okumayı teşvik etti.

Gençlik merkezlerinde eğitim

Sosyal Tesisleri ve Gençlik Merkezlerinde gençleri liseye ve üniversiteye hazırlayan Şahinbey Belediyesi, yetişkinlere ise okuma yazma kursu veriyor. Gençlere ve vatandaşlara verdiği bu eğitimlerde yüz binlerce ücretsiz kitap ve testler dağıtıyor. Şahinbey Belediyesi ayrıca tüm gençlik merkezlerine kütüphane kurarak, gençlere kitap okuma alanları ve imkanları sunuyor.
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