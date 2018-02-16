Şahin, 4 yıllık çalışmalarını anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, Şahinbey Belediye Başkanı Ömer Can, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin ve Büyükşehir meclis üyeleriyle, il genel meclis üyeleriyle Mutfak Sanatları Merkezi’nde bir araya geldi.

Büyükşehrin 4 yıllık çalışmalarına ilişkin sunum yapAN Şahin, öneri ve görüşleri dinledi. Şahin, yerel seçimlere 1027 projeyle yola çıktıklarını belirterek, çok zor bir dönem geçirmelerine rağmen projelerin çoğunun ya tamamlandığını ya da bitmek üzere olduğunu belirtti.

"En prestijli proje Düzbağ“

Türkiye’nin Melen’den sonra ikinci büyük içme suyu projesi olan Düzbağ İçmesuyu Projesi’yle Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ beldesinden doğan, Fırat Nehri’nin bir kolu olan Göksu Çayı Gaziantep’e akıtacaklarını anlatan Şahin, Kartalkaya Barajı’ndan gelen eski boruların, 2,60 metre çapındaki çelik borularla değiştirildiğini, kayıp kaçak oranında ciddi düşüşler sağlanınca yüzde 15 oranında suda indirime gittiklerini hatırlattı.

Şahin, “Toplumda olan güven bağı açısından ağzından çıkanları yapabilme gücü çok önemlidir. Hamdolsun Allah bizi mahcup etmedi. Türkiye’ye örnek projelerden biri olarak gösterilen Kuzey Şehir Projesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ediyor.TOKİ bizim en büyük paydaşımız. 8,5 milyon metrekare alanda 50 bin konutun yükseleceği, yaklaşık 250 bin nüfusun yaşaması düşünülen Kuzey Şehir’de ilk etapta 3 bin 500 bitti. Biz altyapı çalışmalarını yürütürken bir taraftan da yol açıyoruz bu yol her yola benzemiyor. 5’inci Organize Sanayi Bölgesinden 5 kilometre yol açtık” dedi.

Fatma Şahin, şehri geleceğe taşımak amacıyla yürütülen çalışmalarla ilgili görüş ve önerileri dikkate alarak, toplumun tüm kesimlerini yönetime kattı. Toplantılarda, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda eksik görülen yönler ele alınarak, çalışmalardaki aksaklıklar tespit edildi. Çalışmaları daha güzel bir noktaya taşımak için farklı görüş ve önerileri önemseyen Şahin, şehirle birlikte kenti daha güçlü hale getirmeyi görev bildi. Gaziantep’e sınıf atlatacak, kentin vizyonuna vizyon katacak projeleri şehrin dinamikleriyle görüş alış verişinde bulunan Şahin, çalışmalardaki eksiklerin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunarak, takdir topladı.

Fatma Şahin’in yaptığı çalışmalardan ve desteklerden dolayı bazı STK’lar ise, onursal üye yaptı. Bu kapsamda Gaziantep Tenis İhtisas Spor Kulübü Derneği (GATİK), Şahin’e derneğin onursal üyelik beratını verdi.