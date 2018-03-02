Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep polisi 4 iş yerinde yapılan aramada 168 parça gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi.

Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devletin uğrayacağı vergi kaybı ile haksız rekabetin önüne geçmeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Şahinbey ilçesinde 4 iş yerine baskın yapıldı. Aramalarda 74 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 9 klonlu cep telefonu, 23 adet hard disk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet CD, 18 adet flash bellek, 7 adet kopyalama cihazı, 1 adet dönüştürücü, 19 adet hafıza kartı, 7 adet boks kutusu ve 1 adet dambıl olmak üzere 168 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili 2’si yabancı uyruklu 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yasal işlemleri devam ediyor.