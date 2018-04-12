Pişkin’den gençlere teknoloji çağrısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Bilinçli Gençler Topluluğuna üye öğrenciler tarafından hazırlanan, Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Pişkin’in konuşmacı olarak katılığı “Kariyer Planlama ve 21. Yüzyıl Becerileri” konferansı gerçekleşti.

Gaziantep Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansta konuşan Pişkin, 18. yüzyılın sonunda 1. Sanayi Devriminin olduğunu, kas gücünün yerini makinelerin almaya başladığını hatırlatarak, “İnsanoğlu çok önemli şeyler yaptı ama aradan 100-150 sene geçti. Bugün sanayi 4.0’dan bahsediliyor. Robotlar fabrikalarda çalışacak, robotların ışığa ihtiyacı yok. O yüzden fabrikalar karanlık olacak deniyor. Yapay zeka pek çok insanın yaptığı şeyleri yapacak, hatta tehlikeleri tartışılıyor. İnterneti kullanıyoruz, haberleşiyoruz ama artık nesnelerin internetinden söz ediliyor. Eşyalar birbiriyle bağlantı kuracak. Evime gitmeden odamda bazı şeyleri yapabileceğim. Dünya hızlı bir değişim içerisinde ve deniyor ki 20 sene sonra bugün icra edilen mesleklerin üçte ikisi olmayacak. Bugün icra edilmeyen mesleklerle karşı karşıya kalacağız. Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Geleceğe uyum sağlayabilmemiz lazım. Sizlerin ve sizlerin yetiştireceği kuşağın bu yeni gelişmelere hazır olması lazım” diye konuştu.