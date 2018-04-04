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Patlayan su borusunu onarmak için kazdığı çukur, oğlunun mezarı oldu

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde patlayan su borusunu onarmak için çukur kazan Mehmet Yılmaz’ın 1.5 yaşındaki oğlu Ali yılmaz, babasının kazdığı çukura düşerek öldü.Olay Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı karadibek köyünde meydana...

Patlayan su borusunu onarmak için kazdığı çukur, oğlunun mezarı oldu

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde patlayan su borusunu onarmak için çukur kazan Mehmet Yılmaz’ın 1.5 yaşındaki oğlu Ali yılmaz, babasının kazdığı çukura düşerek öldü.Olay Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı karadibek köyünde meydana...

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:47
Patlayan su borusunu onarmak için kazdığı çukur, oğlunun mezarı oldu

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde patlayan su borusunu onarmak için çukur kazan Mehmet Yılmaz’ın 1.5 yaşındaki oğlu Ali yılmaz, babasının kazdığı çukura düşerek öldü.

Olay Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı karadibek köyünde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde bulunan su borusunun patlaması üzerine, baba Mehmet Yılmaz çukur kazarak arızayı gidermeye çalıştı. Mehmet Yılmaz’ın 1.5 yaşındaki oğlu Ali Yılmaz, bahçede oynarken saat 17:00 sıralarında babasının kazdığı çukura düştü. Olayı fark eden Bir yakınları çocuğu düştüğü yerden çıkararak hemen Oğuzeli devlet hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1,5 yaşındaki Ali Yılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
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