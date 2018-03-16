Op. Dr. Üstün’den Böbrek Taşı Uyarısı!

NCR İnternational Hospital Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Üstün, böbrek taşı hastalığına yol açan nedenler ve tedavisini anlattı.

NCR İnternational Hospital Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Üstün, böbrek taşı hastalığının son zamanlarda ülkelerinde sık rastlanan bir hastalık olduğunu kaydetti. Hastalığın nedenleri ve tedavisi hakkında da bilgi veren Üstün, "Yeterli sıvı tüketilmezse idrar içerisinde taş oluşumuna neden olan kimyasalların konsantrasyonu artar ve taş oluşum riski artar. Bundan dolayı sıcak iklimde yaşayan insanlarda taş oluşum riski daha fazladır. Bununla beraber ailesinde daha önce böbrek taşı olan insanlarda böbrek taşı oluşma riski daha fazladır. Yine böbrek taşı oluşmuş insanlarda önündeki 5 yıl içerisinde tekrar taş oluşma ihtimali tedavi olmazsa çok yüksek ihtimaldir” dedi. Op. Dr. Üstün, “Erkeklerde ve beyaz ırkda daha çok görülür. Böbrek taşı hastalığı özellikle 30-50 yaş arası ortaya çıkar. Buna bide yüksek protein ve düşük lif içeren gıdaları tüketmek taş oluşturma riski artırdığını da ekleyerek, fazla tuz tüketimi, hareketsiz kalmakla artırabiliriz” şeklinde konuştu.

Op. Dr. Üstün, hastalığın belirtileri hakkında, "İlk başta hastalarda hiçbir belirti vermeyebilir. Ama bununla beraber ağrı, idrardan kan gelmesi, bulantı ve kusma gibi belirtiler meydana gelirse Böbrek Taşı Hastalığı’na yakalandığı anlamına geliyor diyebiliriz” diye konuştu.

Böbrek Taşı Hastalığı’na yakalan hastalar ilişkin ise NCR İnternational Hospital Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Üstün, tedavi olmaları konusunda önerilerde bulunarak, "Küçük boyutlu olan taşlar (4 mm kadar olanlar), böbrekte hasara ve hastada şikayete neden olmuyorsa 4 haftaya kadar kendiliğinden düşmesi beklenebilir. Bu sebeple idrar yolunda taşı olan hastalarda taşın boyutunun ve lokalizasyonunun tespit edilmesi öncelikli amaç olmalıdır. Kendiliğinden düşebilecek boyutta olduğunu karar verilen taşlarda ağrıyı geçirip bol sıvı alınması, bol hareket yapılması hastaya önerilmektedir. Eğer hastanın tansiyon değerleri normal ise alt uç taşlarında taşın düşmesi kolaylaştırıcı ilaçlar verilebilmektedir. Ayrıca Böbrek taşı tedavisinde yaygın olarak kullanılan 3 yöntem vardır. Bunlardan birisi ESWL yani şok dalgaları ile taş kırma yöntemidir. Bu yöntemde vücut dışından gönderilen şok dalgaları ile idrar kanalındaki ve böbrekteki taşların kırılmasını sağlayan bir yöntemdir. Böbreğin orta ve üst kısmında yerleşen 2 cm’e kadar olan taşlarda etkilidir. Tedavinin bir veya birkaç seansta yapılması gerekebilmektedir. Hastaların ayaktan gelip tedavilerini yaptırıp günlük işlerine devam edebildikleri bir yöntemdir. Büyük boyutlu taşlarda taşın kırılıp tamamen temizlenmesi için 3-4 seans yetmeyeceği için kullanımı tercih edilmemektedir. Böbrekte her taş kırma seansında belli bir miktar böbrek hücresi (nefron) kaybı olur. Bu sebeple taş kırma seansları 4 ile sınırlı tutulmalıdır. İkinci yöntem ise Endoskopik üreter taşı tedavisidir. Bu tedavi ise Böbrek ve İdrar kanalındaki taşlarda ESWL yönteminin uygulanamadığı veya başarılı olmadığı durumlarda idrar yolundan endoskopik aletlerle girerek taşların lazer teknolojisi ile yok edildiği veya küçük parçalar haline getirilip dışarı alındığı bir yöntemdir. Acil durumlarda yani taşın idrar yolunu tam olarak kapattığı ve ilaçlarla ağrısı geçirilemeyen hastalarda en çok kullanılan yöntemdir. Spinal anestezi altında yapılan operasyonda hiçbir kesi olmadığı için hastalar günlük işlerini rahatlıkla yapabilmektedir. Taş tamamen ortadan kaldırıldığı için hastaların ağrısı da olmamaktadır. En son ve üçüncü tedavi ise Perkütan Nefrolitotomi’dir. ESWL yöntemi ile kırılamayan ve boyut olarak büyük taşlarda böbreğe dıştan endoskopik aletlerle küçük bir delik açıp taşların parçalanarak dışarı alındığı bir yöntemdir. Bu yöntem çok büyük boyutlu taşlarda kullanılan genel veya spinal anestezi altında uygulanan bir operasyondur. Hastaların 1-3 gün arasında hastanede kalmaları gerekmektedir. Hastalar taburcu olduktan sonra çok rahatlıkla günlük işlerini yapabilmektedirler. Vücudun sırt tarafında böbrek lokalizasyonunda yaklaşık işaret parmağı kalınlığı kadar bir delikten bu operasyon yapılmaktadır. Kesinin çok küçük olması ameliyat sonarsı ağrının çok az olmasına ve iyileşmenin çok daha hızlı olmasına yardım etmektedir" diye konuştu.