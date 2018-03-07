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Öğretim elemanlarının "Yön 3" sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim elemanları tarafından hazırlanan “Öğretim Elemanları Karma-Yön 3” Sergisi GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.Serginin açılışında konuşan GAÜN...

Öğretim elemanlarının "Yön 3" sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim elemanları tarafından hazırlanan “Öğretim Elemanları Karma-Yön 3” Sergisi GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.Serginin açılışında konuşan GAÜN...

07 Mart 2018 Çarşamba 17:37
Öğretim elemanlarının "Yön 3" sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim elemanları tarafından hazırlanan “Öğretim Elemanları Karma-Yön 3” Sergisi GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.

Serginin açılışında konuşan GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının düzenlemiş olduğu “Yön 3” isimli karma resim sergisine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde bu tür anlamlı çalışmalar bizleri çok keyiflendiriyor ve dinlendiriyor. Bu tür çalışmaları takdirle karşılıyor, çok önemsiyoruz. Sürekli devamını diliyoruz” dedi. GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Şenel, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri serginin geleneksel bir nitelik kazanmak üzere olduğunu belirttiği konuşmasında, “Sergide farklı sanat disiplinleri yer alıyor ve farklı sanat disiplinlerinde çok kıymetli sanatçı öğretim elemanlarımızın oluşturduğu bir sergi. Resim alanından, fotoğraf, grafik, heykel, seramik ve moda tasarımı alanından eserler yer alıyor. Bizim gözümüzde her biri birbirinden kıymetli” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğretim Elemanları Karma - Yön 3 Sergisi, 06 - 20 Mart tarihlerinde GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverler tarafından gezilebilecek.
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